La nuova generazione di System-on-Chip di fascia alta realizzata da MediaTek sarà la Dimensity 9400. Questo SoC sarà dedicato a tutti gli smartphone che puntano a diventare i flagship dei vari OEM.

Considerando le ambizioni di MediaTek con i chipset Dimensity 9400, il confronto sarà direttamente con l’attuale soluzione più potente del panorama Android. Secondo quanto rivelato dal noto leaker Digital Chat Station (DCS), la nuova piattaforma hardware potrà sfidare apertamente lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm.

Ma non è tutto, MediaTek punta anche a sfidare il chipset più potente in assoluto nel panorama mobile. Le indiscrezioni indicano che se la vedrà anche con l’A17 Pro di Apple per quanto riguarda le istruzioni per ciclo di clock (IPC).

Il MediaTek Dimensity 9400 si preannuncia il chipset più potente della nuova generazione, in grado di battere le soluzioni Qualcomm e Apple

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station, la stretta collaborazione tra MediaTek e ARM permetterà al chipmaker di sbloccare le prestazioni del Dimensity 9400. Grazie ad una architettura inedita chiamata “BlackHawk”, sarà possibile puntare su core estremamente performanti ma al tempo parchi nei consumi.

Il core principale del chipset sarà il core Cortex-X5 che offrirà prestazioni IPC superiori a quelle di tutti i competitor. Con la sigla IPC si intendono le Istruzioni per Ciclo di Clock, una metrica che permette di misurare i valori di efficienza di un processore. Per ogni ciclo di clock, l’IPC misura quante istruzioni possono essere eseguire dal core. Maggiore è il valore e tante più operazioni si possono svolgere, confermando le elevate prestazioni del chipset.

Valori elevati di IPC lasciano ben sperare ma MediaTek non ha confermato nessuna indiscrezione. Probabilmente i primi dati si avranno solo dopo la presentazione ufficiale e bisognerà attendere i primi test benchmark per poter valutare sul campo le differenze prestazionali tra Qualcomm, Apple e la stessa MediaTek.