Il debutto della nuova famiglia di flagship Realme 12 Pro avverrà il prossimo 29 gennaio. In attesa della data di lancio, stanno iniziando a emergere alcune indiscrezioni riguardanti la variante 12 Pro+.

Il device ha fatto la propria apparizione sulla piattaforma di benchmark Geekbench e questo ha permesso di conoscerne alcune delle specifiche tecniche più importanti. Stando a quanto trapelato, il Realme 12 Pro+ sarà caratterizzato dal numero di modello RMX3840. e dalla scheda madre denominata Parrot.

Passando alle informazioni essenziali sulla scheda tecnica, il flagship sarà spinto da un chipset octa-core con quattro core dotato di frequenza di clock a 1,96 GHz e quattro core a 2,40 GHz. Questa particolare architettura suggerisce che Realme 12 Pro+ potrà contare sul SoC Qualcomm 7s Gen 2.

Il nuovo Realme 12 Pro+ sarà il flagship dell’azienda, scopriamo la dotazione hardware grazie alla piattaforma Geekbench

Il sistema sarà supportato anche da 12GB di RAM. Purtroppo non sono emersi dettagli sulla presenza di eventuali altri tagli di memoria RAM e di sistema. Invece, Geekbench ha confermato che il device arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 14.

Considerando tutte le componenti hardware, il Realme 12 Pro+ è stato in grado di raggiungere 1.025 punti nel test in single core e 2.915 punti in quello multi core. Inoltre, grazie ad ulteriori indiscrezioni emerse, possiamo affermare che il flagship potrà contare su una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una fotocamera periscopica da 64 MP in grado di effettuare lo zoom ottico a 3x e garantire la qualità senza perdita di dettaglio a 6x. Lo zoom digitale arriverà a 120x con stabilizzazione OIS che renderà il Realme 12 Pro+ un vero e proprio cameraphone.