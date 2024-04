Il settore automotive in Cina è in forte evoluzione e le analisi indicano numeri ulteriormente in crescita nel prossimo futuro. Secondo un recente report, nel Paese asiatico è appena stato raggiunto un traguardo storico.

Le vetture prodotte e vendute hanno superato i 30 milioni di unità. Considerando questi volumi, la Cina si configura come il principale mercato automobilistico al mondo. Ancora più interessante è notare come il Paese ha una particolare propensione al segmento dei veicoli elettrici.

Prendendo in considerazione il mondo EV, le vetture elettriche Cinesi potrebbero raggiungere quote di mercato incredibili. Gli analisti parlano di circa il 60% dell’intero mercato globale entro il 2030. Questi valori porterebbero i brand asiatici a detenere una quota di mercato di oltre il 30% dell’intero settore.

La Cina sta lavorando per diventare il principale produttore mondiale di veicoli elettrici entro il 2030 sovvertendo le gerarchie del settore automotive

Considerando le prospettive di crescita, appare chiaro che i brand cinesi vogliano intensificare i propri sforzi negli Electric Veichle. Questo segmento avrà una rilevanza estremamente importante per i produttori che la possibilità di vendere oltre 60 milioni di vetture.

Allo stato attuale, il settore degli EV ha un potenziale ancora inespresso che vede i brand cinesi in netto vantaggio rispetto alle grandi case automobilistiche. I brand Europei, Americani e Giapponesi stanno ancora faticando in questo cambio tecnologico. I motori a combustione interna rappresentano ancora una quota di mercato importante nei paesi Occidentali e i veicoli elettrici non stanno riscuotendo il successo sperato.

La titubanza degli acquirenti è legata a diversi fattori tra cui costi, autonomia, disponibilità di punti di ricarica. Tuttavia, la Cina ha creduto sin dal primo momento nella crescita del mercato EV e ha investito in tecnologie chiave quali motori, batterie e componenti elettronici. Il know how maturato ha permesso alle aziende cinesi di acquisire un vantaggio tecnico non indifferente e difficilmente colmabile.

Non sono da sottovalutare anche gli incentivi governativi che la Cina ha stanziato per le aziende e per le infrastrutture. Il risultato è una diffusione senza precedenti dei veicoli elettrici realizzati in madrepatria, a discapito di tutti i principali player di settore. La combinazione di questi elementi ha permesso alla Cina di diventare uno dei principali produttore di EV con l’obiettivo di aprirsi al mercato globale.