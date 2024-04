codifica 4K/60 FPS e decodifica 4K/120 FPS

Qualcomm ha presentato al mondo la nuova serie di processori appartenenti alla famiglia Snapdragon X. Questi chipset sono pensati per spingere i laptop basati sul sistema operativo Windows e possono godere di una architettura ARM.

A far parte della nuova famiglia ci sono un totale di quattro chipset. Tre di questi appartengono alla categoria Snapdragon X Elite mentre l’ultimo è legato alla categoria Plus. Come è possibile intuire dal nome, i chip Elite sono quelli destinati ai dispositivi di fascia alta, mentre il Plus rappresenterà il punto centrale dei laptop Windows di fascia media.

Secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Qualcomm sia intenzionata ad espandere ulteriormente la gamma Snapdragon X Plus realizzando nuove soluzioni. In particolare, secondo un report lanciato dall’analista Kamila Wojciechowska, il chipmaker americano sarebbe già lavorando allo sviluppo di nuovi chipset.

Qualcomm sta sviluppando una versione più potente del processore Snapdragon X Plus destinano ai laptop dotati del sistema operativo Windows

L’analista ha trovato informazioni fondate sullo sviluppo di uno Snapdragon X Plus più potente dell’attuale generazione. Il nome in codice del chipset potrebbe essere X1P-42-100 e potrà contare su una architettura hardware rinnovata.

Rispetto ai sei core presenti nell’attuale versione, la nuova variante potrà contare su otto core. L’incremento prestazionale sarà legato sia all’utilizzo di un maggior numero di core ma, soprattutto, alla tipologia di core utilizzati. Infatti, Qualcomm potrebbe rimuovere i core ad alta efficienza energetica per sostituirli con core prestazionali.

Questa scelta permetterà di ottenere maggiore potenza a coprire una differente fascia di mercato per i device che lo utilizzeranno. Tuttavia, gli analisti ritengono che Qualcomm dovrà scendere a compromessi, soprattutto per quanto riguarda la capacità di codifica e decodifica video.

Le presunte limitazioni del processore permetteranno ai device di codificare il segnale video a 4K/30 FPS e decodificarlo a 4K/60 FPS. Non si tratta di grandi cambiamenti ma è comunque un passo indietro rispetto all’attuale Snapdragon X Plus che può codificare a 4K/60 FPS e decodificare a 4K/120 FPS.