Vulcan Energy: inizia la produzione di cloruro di litio per le batterie

In Europa, si sta cercando un modo per creare quanto prima una catena di fornitura per le materie prime per un valido motivo. Dopo le tensioni continue con la Cina, da cui proviene la maggior parte dei materiali di base, l’obiettivo di ridurre la dipendenza da Paesi Terzi è divenuto ancora più importante. Sono diverse le società che stanno cercando alternative per la costruzione delle batterie e tra queste una novità che potrebbe cambiare tutto arriva da Vulcan Energy. Si tratta di un’azienda tedesca che si occupa di produzione di litio e che ha annunciato di aver avviato la produzione di cloruro di litio nel suo sito situato nell’Alta Valle del Reno in Germania.

La produzione autonoma di idrossido di litio porterebbe ad una più facile creazione delle batterie per le auto elettriche. Il cloruro di litio prodotto da Vulcan sarà trasformato in idrossido di litio nel nuovo impianto dell’azienda a Francoforte, che dovrebbe essere inaugurato fra qualche mese. Ciò che rende migliore il progetto dell’azienda è l’utilizzo di energia rinnovabile per l’estrazione e la produzione di litio. Lo scopo è quello di ridurre le emissioni di CO2 associate alla filiera dei metalli per le batterie, per renderle davvero sostenibili. Il progetto, chiamato Zero Carbon Lithium, è stato avviato dopo anni di ricerca e sviluppo, durante i quali i ricercatori hanno effettuato esperimenti e test in laboratorio.

Cloruro di litio: risultati a dir poco sorprendenti per le batterie

I risultati delle ricerche sono stati sin da subito promettenti. L’efficienza nell’estrazione del litio si è dimostrata essere superiore al 90%. La Vulcan Energy, per dar vita al suo progetto, sta raccogliendo fondi per la costruzione del suo primissimo impianto industriale su larga scala. Tale struttura, una volta conclusa, potrebbe arrivare a produrre fino a 24.000 tonnellate di idrossido di litio. Questa quantità permetterebbe la costruzione di batterie sufficienti per alimentare ben 500.000 auto elettriche all’anno.

L’azienda ha già stretto accordi con Stellantis e Renault. Le due case dimostrano così la loro intenzione di raggiungere l’indipendenza dalla Cina per i materiali delle batterie quanto prima. dimostrando così il potenziale impatto della sua produzione di litio sul mercato europeo delle auto elettriche. Vulcan Energy, con il suo lavoro, muoverà l’Europa verso una metodologia di produzione ed di riciclo sostenibile a basse emissioni.