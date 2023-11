Il gameplay si basa sull’esecuzione di varie commissioni riguardanti il mondo delle due ruote. Bisognerà provvedere alla riparazione, alla revisione e alla costruzione di varie tipologie di motociclette.

La particolarità è l’elevato grado di realismo che rende le sfide sempre diverse e immersive. Lo sviluppo è stato curato dal team di Play2Chill è il titolo ha fatto il proprio debutto iniziale su PC e Nintendo Switch. In seguito al lancio per Xbox One e Xbox Series X|S, nel corso dei prossimi mesi arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Stando a quanto dichiarato da Rafal Jelonek, COO di Ultimate Games: “Questo è un gioco sia per gli appassionati di motociclette che per gli amanti della meccanica in senso più ampio, che offre un’esperienza calma e rilassante. Motorcycle Mechanic Simulator 2021 si ispira ovviamente alla serie Car Mechanic Simulator nei suoi concetti, ma ha anche le sue caratteristiche uniche“.