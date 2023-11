In una lettere aperta a tutti i videogiocatori del mondo, Sam Houser, presidente di Rockstar Games, ha di fatto annunciato il debutto del prossimo capitolo di Grand Theft Auto.

Sebbene il titolo non venga indicato espressamente come GTA 6, il riferimento è ormai palese. Tutti i giocatori si aspettavano ormai da tempo questo annuncio che, finalmente, è realtà.

Next month marks the 25th anniversary of Rockstar Games. Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about. pic.twitter.com/YaAxRVfZGe

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023