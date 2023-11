Oggi, Level Infinite e Hotta Studio hanno fornito tanti dettagli sulla prossima espansione per Tower of Fantasy. Il titolo riceverà il corposo update intitolato Butterfly in the Abyss, il prossimo 21 novembre.

Il numero di versione che accompagnerà l’aggiornamento sarà 3.4 e introdurrà tanti cambiamenti e migliorie per il gioco MMORPG free-to-play e open world disponibile su PC e dispositivi mobile.

I Wanderer potranno soddisfare la propria voglia di avventura ed esplorare in profondità Marshville. Questa però sarà una vera e propria sfida, considerando che la città sarà sottoposta a condizioni climatiche estreme con venti sferzanti e neve fitta.

Le sfide ambientali saranno solo l’inizio considerando i due nuovi boss e una serie di ulteriori problemi che rendono il viaggio estremamente insidioso. Tuttavia, l’esplorazione premierà i giocatori più curiosi, con la possibilità di scoprire tracce delle passate generazioni e della loro lotta contro l’Oscurità.

Il primo dei due nuovi boss sarà Nin Yin, un capo delle Guardie d’Alabastro che è riuscita nell’impresa di imbrigliare tre distinti Crystamax dell’Oscurità. Grazie a questa combinazione, è l’entità dell’Oscurità più potente di tutto il Dominio 9. Il secondo temibile boss è Merbelle, un essere metà umana e metà pesce che ha la propria dimora nei laghi ghiacciati della Hendeca County.

Le contee più di Marshville rappresenteranno una sfida aggiuntiva per tutti i giocatori di Tower of Fantasy. Oltre a quanto svelato in precedenza, il prossimo 21 novembre arriverà anche una nuova sfida.

Partecipando a Field of Execution, i Wanderer dovranno collaborare per raccogliere risorse sconfiggere l’Oscurità di Marshville. Solo in questo modo sarà possibile sconfiggere il boss Xingtian e ottenere abbondanti ricompense. Per rimanere sempre aggiornati su Tower of Fantasy è possibile visitare il sito web ufficiale.