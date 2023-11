L’universo narrativo di The Witcher si espanderà ulteriormente grazie ad un nuovo titolo conosciuto con il nome in codice Project Sirius. Lo sviluppo di questo titolo è affidato al team di The Molasses Flood, uno studio di CD Projekt RED.

Gli sviluppatori polacchi di CD Projekt RED hanno portato su console e PC la saga di Geralt di Rivia, ispirandosi ai racconti di Andrzej Sapkowski. Il successo ottenuto in ambito videoludico è innegabile, con la trilogia dello Strigo che ha appassionato milioni di videogiocatori.

Tuttavia, CD Projekt RED sta guardando oltre e il mondo di The Witcher del prossimo futuro potrebbe essere slegato dalla storia di Geralt di Rivia. Le informazioni su Project Sirius sono molto poche, ma sembra esserci un dettaglio molto interessante che è emerso in queste ore.

Il prossimo capitolo della saga di The Witcher, dal nome in codice Project Sirius, farà felici gli utenti grazie alla componente multiplayer in un titolo open world

Il titolo potrebbe essere un open-world e prenderà spunto dai lavori precedenti di CD Projekt Red. Possiamo immaginare che il team di sviluppo si ispirerà a The Witcher 3 con un ampio mondo di gioco liberamente esplorabile e ricco di attività secondarie.

A conferma dell’impronta open-world del titolo, possiamo citare una recente posizione lavorativa aperta presso gli studi di The Molasses Flood. Gli sviluppatori stanno cercando un progettista di livello senior proprio per Project Sirius che avrà il compito di creare spazi ambientati nell'”open world” di The Witcher.

L’annuncio di lavoro pone particolare enfasi sul “creare spazi densi di gameplay e popolati da tante storie”. Possiamo quindi aspettarci che la tradizione narrativa di The Witcher verrà rispettata anche in Project Sirius.

Inoltre, il nuovo gioco sarà incentrato sul multiplayer. L’annuncio di lavoro richiede a tutti i canditati di avere “esperienza nella creazione di giochi multiplayer”. Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli ma possiamo aspettarci che in Project Sirius saranno presenti diverse anime, tutte pensate per garantire divertimento ai giocatori.

Per gli appassionanti di The Witcher, i prossimi anni saranno i più belli di sempre. Infatti, ricordiamo che oltre allo sviluppo di Project Sirius arriverà anche la versione remake del primo capitolo della saga, sviluppato da Fool’s Theory e conosciuto con il nome in codice Project Canis Majoris. Inoltre CD Projekt Red sta sviluppando un quarto capitolo della saga principale con nome in codice Polaris.