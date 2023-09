Kena Mobile, rinnovata una promozione che questa estate ha fatto impazzire tutti

Settembre 2023 segna un periodo entusiasmante per i nuovi clienti dell’operatore virtuale Kena, il secondo brand di TIM. L’operatore ha esteso la sua iniziativa promozionale “You&Kena”, che offre un rimborso mensile di 2 euro a coloro che aderiscono. Questa iniziativa è stata progettata per incentivare l’acquisto di piani tariffari specifici e per incoraggiare la condivisione dell’offerta tra amici e familiari.

Kena Mobile, la promo che ti regala 2 euro al mese

La dinamica della promozione è semplice ma efficace. Quando un cliente acquista un’offerta compatibile, deve chiedere al rivenditore di inserire il codice “YOUEKENA” durante la fase di attivazione. Una volta completato l’acquisto, al cliente viene inviato un codice univoco via SMS. Questo può essere condiviso con un amico o un familiare, che può utilizzarlo per attivare un’offerta compatibile. Una volta che entrambi i clienti hanno attivato le loro SIM, entrambi ricevono un rimborso di 2 euro al mese, che viene automaticamente applicato al rinnovo dell’offerta.

Le offerte compatibili con questa promozione includono piani tariffari con un costo mensile di almeno 7,99 euro. Alcune delle opzioni disponibili sono: “Kena 7,99 150GB Promo”, “Kena 9,99 230GB Promo”, “Kena 11,99 100GB Promo” e “Kena 12,99 150GB Promo”. Con la promozione You&Kena, il costo di questi piani viene ridotto di 2 euro al mese.

È importante sottolineare che i clienti Kena beneficiano della rete di TIM, che offre connettività 2G e 4G LTE con una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. Tuttavia, alcune offerte hanno una velocità massima di 60 Mbps in download. Inoltre, a seguito della dismissione della tecnologia 3G di TIM, i clienti Kena possono ora accedere al servizio VoLTE.

Il rimborso mensile di 2 euro viene erogato come “rimborso Bonus” e rimane valido per un periodo indefinito. Tuttavia, se uno dei due clienti della “coppia” decide di cessare il suo contratto o di trasferirsi a un altro operatore, entrambi perdono il diritto al rimborso. Questo incentiva i clienti a rimanere con Kena e a mantenere attiva la loro offerta.