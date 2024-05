Il co-fondatore di OpenAI, la società madre di ChatGPT, ha lasciato la compagnia pochi giorni dopo aver presentato l’ultima versione del chatbot AI dell’azienda.

Ilya Sutskever è stato anche a capo dell’azienda per alcuni anni. Ha annunciato martedì le sue dimissioni dopo quasi un decennio insieme ad OpenAI. Ha dichiarato che vorrebbe lavorare su un progetto misterioso che ha descritto come “molto significativo dal punto di vista personale”. OpenAI, sostenuta da Microsoft, ha scatenato una corsa tra le più grandi aziende tecnologiche del mondo per il dominio nel campo emergente dell’intelligenza artificiale generativa dopo aver rilasciato ChatGPT nel 2022.

Lunedì l’azienda ha presentato il suo nuovo modello GPT-4o, che può vedere, ascoltare, parlare e ragionare, raggiungendo i tempi di risposta degli esseri umani. Jakub Pachocki sarà il nuovo capo dell’azienda. Pachocki ha precedentemente ricoperto il ruolo di direttore del settore ricerca e ha guidato lo sviluppo di GPT-4 e OpenAI Five. Sutskever, invece, ha svolto un ruolo chiave nel drammatico licenziamento e seguente riassunzione di Altman. All’epoca, Sutskever era nel consiglio di amministrazione di OpenAI e contribuì a orchestrare il licenziamento di Altman.

Uno dei fondatori di OpenAI – società che ha portato alla nascita di ChatGPT – ha lasciato ufficialmente l’azienda

Giorni dopo, ha invertito la rotta firmando una lettera di un dipendente che chiedeva il ritorno di Altman ed esprimendo il suo rammarico. Dopo il ritorno di Altman, Sutskever è stato rimosso dal consiglio di amministrazione e la sua posizione nella società è diventata poco chiara. L’uscita di scena di Sutskever arriva il giorno dopo che la società ha dichiarato in un evento lunedì che avrebbe rilasciato un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato GPT-4o, capace di conversazioni vocali realistiche e in grado di interagire attraverso testi e immagini.

Poco dopo il lancio alla fine del 2022, ChatGPT è stata definita l’applicazione più veloce di sempre nel raggiungere 100 milioni di utenti attivi mensili. Tuttavia, secondo la società di analisi Similarweb, il traffico mondiale verso il sito Web di ChatGPT è stato sulle montagne russe nell’ultimo anno e solo ora sta tornando al picco di maggio 2023. Sutskever è da tempo un importante ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale. Prima di fondare OpenAI, ha lavorato come ricercatore presso Google Brain ed è stato ricercatore post-dottorato a Stanford. Ha iniziato la sua carriera lavorando con Geoffrey Hinton, uno dei cosiddetti “padrini dell’intelligenza artificiale”.

Altman ha pubblicato un messaggio di addio su X che sembra smentire alcune voci su possibili dissapori tra i due, scrivendo: “Questa notizia è molto triste per me; Ilya è senza dubbio una delle più grandi menti della nostra generazione, una luce guida nel nostro campo e un caro amico. La sua genialità e visione sono ben note; il suo calore e la sua compassione sono meno conosciuti ma non per questo meno importanti”.