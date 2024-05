BYD Shark: il nuovo Pickup ibrido Plug-in arriva sul mercato

La BYD ha finalmente svelato com’è il suo nuovo pickup Plug-in. Chiamata BYD Shark, quest’auto verrà commercializzata in altre regioni oltre la Cina come l’Australia, il Sud Africa, la Nuova Zelanda, il Sud-Est asiatico e il Medio Oriente. Tale commercializzazione estesa segna per la società l’entrata in un segmento di vetture tradizionalmente dominato da brand americani e giapponesi, come la Ford Ranger e la Toyota Hilux.

Il BYD Shark basa la sua struttura sulla piattaforma Dual Mode Off-road (DMO). Come prevedibile dato che parliamo pur sempre di un pick-up, presenta dimensioni importanti. L’auto ha u una lunghezza di 5.457 mm, una larghezza di 1.971 mm, un’altezza di 1.925 mm. Il passo è invece di 3.260 mm. Il design è stato rivelato da molte immagini condivise sul web e da quel che vediamo sembra non deludere.

Il primo pickup ibrido BYD: quel che sappiamo

Il pickup presenta al suo interno un’atmosfera moderna e tecnologica. Il modello BYD ha in dotazione uno schermo da 10,25 pollici per la parte digitale ed un display da 12,8 pollici per il sistema infotainment. Quest’ultimo supporta sia Apple CarPlay che il sistema Android Auto. Il display centrale può essere ruotato posizionandolo in orizzontale o in verticale premendo solo un pulsante, caratteristica che abbiamo visto in altri modelli BYD. Non mancano anche qui un Head-Up Display e un pad per la ricarica wireless ormai onnipresenti in molte auto.

Il powertrain ibrido Plug-in del BYD Shark è composto da un motore endotermico da 1,5 l affiancato a due unità elettriche. Ognuna di esse ha il suo asse e complessivamente forniscono una potenza di 430 CV. Grazie a questa configurazione, il pickup può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi, niente male. La velocità massima è invece di 160 km/h.

La batteria del BYD Shark, composta da celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 29,6 kWh. Il sistema dona un’autonomia in modalità completamente elettrica di 100 km, secondo il vecchio ciclo NEDC, e un’autonomia totale di 840 km NEDC. La batteria inoltre può essere ricaricata dal 30% all’80% in soli 20 minuti utilizzando una presa da 40 kW. Il pickup presenta anche la funzionalità V2L che permette di usare l’energia della batteria anche per alimentare dispositivi esterni. E il prezzo? A quanto pare il costo di partenza del BYD Shark è di circa 49.350 euro.