Google Pixel 8 Pro è il top di gamma della nuova generazione degli smartphone dell’azienda di Mountain View, un prodotto eccezionale sotto molteplici punti di vista, che mette a disposizione del consumatore finale tutto il meglio dell’IA che la stessa realtà ha dato a disposizione di Samsung, finalmente ad un prezzo tutt’altro che inaccessibile per la maggior parte dei consumatori.

Il processore è il nuovissimo Google Tensor G3, un octa-core che presenta una frequenza di clock a 3GHz, una GPU Immortalis-G715s MC10 con 12GB di RAM e 1TB massimo per quanto riguarda la memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile tramite microSD). Il display è un LTPO Oled da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1344 x 2992 pixel e 490 ppi, il suo essere LTPO permette di fruire di un refresh rate variabile tra 1Hz e 120Hz, affidandosi oltretutto alla protezione Gorilla Glass Victus 2 e 16 milioni di colori.

Google Pixel 8 Pro: ottimo sconto su Amazon

Google Pixel 8 Pro è lo smartphone che mette a disposizione tutto il meglio dell’intelligenza artificiale agli utenti, per questo motivo il suo prezzo parte con l’essere abbastanza elevato, ed in genere sui 1099 euro di listino. Per cercare di mettere a disposizione il miglior prezzo ai consumatori, Amazon ha deciso di ridurre la spesa finale, fino ad arrivare ad un valore di 879 euro. Il modello distribuito in questi giorni prevede garanzia di 24 mesi ed è anche completamente sbrandizzato. Per l’acquisto, collegatevi subito qui.

Sul mercato si possono trovare tre colorazioni differenti dello stesso dispositivo, non vi assicuriamo che il prezzo sia altrettanto benevolo per il pubblico, proprio perché potrebbe presentare a sua volta delle piccole differenze in relazione all’appartenenza. A prescindere da ciò che andrete a scegliere, la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon.