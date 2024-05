Xiaomi Redmi Note 12 è stato a lungo uno degli smartphone della fascia bassa più richiesti dal pubblico, in primis per il suo buonissimo rapporto qualità/prezzo su cui i consumatori possono effettivamente fare affidamento, date le specifiche tecniche ad ogni modo di buon livello generale.

Tutto ha inizio con un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con refresh rate a 120Hz, 395ppi ed una risoluzione che può raggiungere anche 1080 x 2400 pixel. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, un octa-core con frequenza di clock a 2GHz, che viene supportato dalla GPU Adreno 619, con una configurazione di base che prevede poi 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD). Il sistema operativo è ovviamente Android, con personalizzazione grafica MIUI, e la presenza di una USB type-C nella parte inferiore.

Correte subito ad iscrivervi gratis al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sul quale troverete i codici sconto Amazon e le migliori offerte del momento.

Xiaomi Redmi Note 12: occasione incredibile su Amazon

Non dovete assolutamente perdere di vista lo Xiaomi Redmi Note 12, in quanto è uno smartphone che al giorno d’oggi ha un prezzo incredibilmente basso, tale per cui gli utenti ne devono usufruire nell’immediato, cogliendo al volo la possibilità di risparmio. Il suo prezzo consigliato sarebbe difatti di 190 euro, ma solamente in questi giorni è possibile assistere ad una riduzione del 35%, per arrivare così a spendere una cifra finale di soli 123 euro. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 2 anni, valida dalla data di ricezione dell’ordine, ed oltretutto è no brand. Acquistatelo al seguente link.

Tra i punti di forza restanti del dispositivo, possiamo sicuramente trovare una batteria da 5000mAh, che supporta anche la ricarica rapida, capace di trasformare lo smartphone quasi in un battery phone, ovvero un device che possa garantire lunghe giornate di utilizzo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.