Il contesto automobilistico attuale è caratterizzato da una crescente attenzione verso soluzioni più ecologiche ed economiche. A tal proposito le auto alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) rappresentano una valida alternativa ai tradizionali carburanti come il diesel e la benzina. Ma nonostante i numerosi vantaggi offerti da questo tipo di alimentazione, è essenziale considerare anche gli svantaggi associati a tale scelta. In quanto e importante comprendere e saper distinguere le varie opzioni di mobilità sostenibile attualmente disponibili.

Auto e distributori, un’analisi approfondita

Tra i principali ostacoli incontrati dagli automobilisti che optano per le auto alimentate a GPL ve ne sono alcuni più fastidiosi di altri. Per esempio basta pensare alla limitata rete di distribuzione di GPL rispetto a quelli convenzionali. Ecco perché negli ultimi anni si è assistito a un importante aumento del numero di distributori di gasolio lungo la rete stradale. Ma esistono ancora aree scarsamente servite. Soprattutto in contesti rurali o meno urbanizzati. Questa situazione può comportare difficoltà logistiche per i possessori di tali vetture. I quali potrebbero trovarsi costretti a pianificare attentamente i propri spostamenti nei minimi particolari. Il tutto al fine di garantirsi un adeguato rifornimento lungo tutto il percorso.

In più, mentre in alcuni paesi europei è possibile fare rifornimento self-service con il GPL, in Italia tale opzione non è ancora ampiamente disponibile. Ciò significa che gli automobilisti italiani devono ancora affidarsi principalmente ai distributori assistiti per il rifornimento del proprio veicolo. Il che potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi e una maggiore dipendenza dalla disponibilità del personale di servizio. Ad ogni modo, è importante sottolineare che sono in corso sforzi da parte delle autorità competenti per introdurre il selfservice nel rispetto delle normative vigenti. Il tutto al fine di offrire alle persone una maggiore flessibilità e autonomia durante le operazioni di rifornimento.

Principali differenze e punti di forza

Un altro aspetto da considerare è l’autonomia ridotta delle auto a GPL rispetto alle controparti alimentate a benzina o diesel. Questo è dovuto principalmente alla presenza di un doppio serbatoio nel veicolo. Quest’ultimo consente il funzionamento sia con il GPL che con la benzina in caso di necessità. Ma l’utilizzo frequente del GPL potrebbe comportare una riduzione dell’autonomia complessiva dell’automobile. Poiché il consumo di carburante rischia di essere superiore rispetto all’utilizzo della benzina. Ancora, alcuni modelli di automobili potrebbero presentare prestazioni inferiori rispetto agli altri. Anche se alcune case automobilistiche hanno sviluppato motori appositamente ottimizzati per il gasolio. Tutto ciò al fine di migliorare l’efficienza e le prestazioni della macchina.