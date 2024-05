Samsung ha iniziato da qualche tempo a lanciare le versioni FE dei propri Galaxy S. Questi device rappresentano delle vere e proprie Fan Edition in quanto possono essere definite come delle versioni leggermente differenti dei top di gamma della stessa famiglia.

Utilizzando materiali più semplici e soluzioni hardware meno estreme, permettono a tutti gli utenti di sperimentare l’esperienza utente della fascia alta di Samsung ad un prezzo più contenuto. L’importanza della gamma FE si sta espandendo e l’azienda coreana sembra intenzionata ad introdurre questa suddivisione anche per i dispositivi pieghevoli.

In estate è atteso il debutto del primo foldable pieghevole che si affiancherà ai Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Tuttavia, le nuove indiscrezioni indicano che non si tratta dell’unica novità. Samsung potrebbe presentare anche il primo Galaxy Watch FE in occasione del nuovo evento Galaxy Unpacked.

Samsung sta lavorando allo sviluppo del Galaxy FE, smartwatch del brand coreano sarà il primo della serie Fan Edition

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Android Headlines, alcuni riferimenti allo smartwatch sono stati scoperti all’interno del firmware presente sui server Samsung. Il presunto Galaxy Watch FE è caratterizzato dal numero di modello SM-R861 e arriverà esclusivamente in versione Wi-Fi.

Considerando che il numero di serie è molto simile a quello del Galaxy Watch4 (SM-R860), possiamo immaginare che ci saranno somiglianze hardware con lo smartwatch. Inoltre, analizzando il codice, è emerso che il numero di firmware legato a questo device è R861XXU0AXE5/R8610XM0AXE5. Da questa serie di codici alfanumerici emerge che la lettera “A” indica che si tratta della prima versione software per la One UI mentre le lettere “XE” indicano che l’update risale a maggio 2024.

Sui server dell’azienda sono attualmente presenti cinque build di test, a conferma che Samsung sta lavorando attivamente sul device. Inoltre, attraverso le informazioni disponibili è emerso che il Galaxy Watch FE potrebbe arrivare in Corea, Europa e Turchia.