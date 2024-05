Iliad, la nuova offerta di maggio è la GIGA 180 con il 5G incluso

A turno le migliori offerte Iliad continuano a ritornare ed infatti gli utenti sanno di poter aspettare prima di sottoscriverne una. In quest’ultimo periodo ne sono tornate davvero tante, con una in particolare che sta rubando terreno agli altri gestori.

Il nome in questione è sicuramente quello della celebre Giga 180, una soluzione mobile che include al suo interno tutto quello che occorre per non avere pensieri. Basta pagare poco ogni mese e soprattutto godersi quello che consente di avere. Oltre al 5G gratis, c’è anche l’opportunità di risparmiare sull’abbonamento domestico con Internet incluso.

Iliad domina, la Giga 180 regala il 5G e ben 180 giga tutti i mesi

All’interno dell’offerta figura davvero di tutto, a partire dai minuti e fino ad arrivare a tanti giga per la connessione ad Internet. Secondo quanto riportato, sarà disponibile ancora per lungo tempo sul sito ufficiale dove ora può essere sottoscritta. In realtà gli utenti possono sceglierla anche presso gli Iliad Point e presso i negozi autorizzati.

Parlando dell’offerta, ogni mese gli utenti possono beneficiare di minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso. Lo stesso discorso vale anche per i messaggi, disponibili senza limiti verso tutti. Infine il vero colpo da maestro di Iliad è stato quello di offrire 180 giga in rete 5G tutti i mesi. Il prezzo da pagare è di soli 9,99 € al mese e per sempre, in quanto i costi di questo gestore restano sempre uguali.

Tutto quello che bisogna fare dunque è solo scegliere l’offerta e pagare il costo di attivazione di 10 € la prima volta. Tutti gli utenti che hanno uno smartphone compatibile potranno godersi il 5G senza alcun problema.

Inoltre tutti i mesi si potrà beneficiare anche dell’offerta in fibra ottica in sconto grazie a questa Giga 180. Chi infatti sottoscrive l’offerta mobile, può avere anche uno sconto su quella in fibra.