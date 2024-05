L’operatore di telefonia mobile Iliad si prepara a rivoluzionare i suoi servizi con l’introduzione dello strumento VoLTE o Voice over LTE. Quest’ ultimo rappresenta un passo molto importante verso l’ottimizzazione della qualità delle chiamate vocali. Consentendo di effettuare e ricevere chiamate utilizzando la rete 4G anziché passare automaticamente a quelle più vecchie come 3G o 2G. Questa innovativa tecnologia promette di migliorare la chiarezza e la nitidezza delle chiamate. Ma anche la fluidità e la stabilità delle connessioni, offrendo un’esperienza di comunicazione senza precedenti.

Iliad, un’innovazione continua, ecco tutti i dettagli

L’implementazione del VoLTE da parte di Iliad è stata preceduta da una fase di sperimentazione mirata. Durante la quale alcune persone selezionate hanno avuto la possibilità di testare il servizio sul proprio dispositivo. Ma il vero punto di svolta è arrivato il 28 febbraio 2024. Esattamente quando l’opzione è stata ufficialmente resa disponibile per i clienti business. Questo è stato solo l’inizio di un processo graduale che ha visto l’espansione del servizio anche per una piccola percentuale di privati a partire dall’11 marzo 2024. La strategia di rollout mirata è stata adottata per garantire un’implementazione efficiente e senza intoppi del VOLTE. Preparando così il terreno per il suo rilascio ufficiale anche per l’utenza privata. La data esatta del lancio per il grande pubblico non è ancora stata annunciata. Ma l’entusiasmo e l’attesa sono palpabili. L’ operatore infatti promette di trasformare radicalmente il modo in cui le persone si connettono e dialogano con i loro cellulari.

Insomma, questa nuova era della telefonia mobile, segna un passo molto importante verso il futuro. Un’era in cui la comunicazione sarà sempre più fluida, chiara e accessibile. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso senza pari, Iliad si impegna a continuare a innovare e adattarsi alle esigenze mutevoli del mercato. Dimostrando così il suo impegno a rimanere al passo con i tempi e a garantire un servizio di alta qualità che si distingua.