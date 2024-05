L’applicazione Netflix per Windows 10 ed 11 sta per essere protagonista di una serie di cambiamenti. Quest’ultimi sembrerebbero in arrivo nel prossimo futuro. A tal proposito, la piattaforma streaming ha dichiarato che sta per arrivare un aggiornamento che potrebbe non rendere particolarmente felici i suoi utenti. La notizia è arrivata su Reddit tramite le testimonianze di molti abbonati al servizio. Secondo quanto riportato sembra che Netflix abbia iniziato ad inviare alcune notifiche sulle sue app per Windows per riferire ai suoi utenti che il prossimo update presenterà una funzione mancante. Di cosa parliamo?

Netflix rimuove un’utilissima funzione su Windows 10 ed 11

Secondo quanto riportato dalle testimonianze online sembra che il sistema di streaming online non permetterà più ai suoi utenti di scaricare film e serie TV sui dispositivi Windows (sia 10 che 11). Suddetta funzione permette, tramite la sezione download, di vedere i contenuti selezionati anche se si è offline.

Oltre alle dichiarazioni diffusesi su Reddit, a conferma di questa novità in arrivo, troviamo anche la documentazione ufficiale diffusa da Netflix. In quest’ultima è possibile leggere che presto la nuova versione dell’app per Windows i download non saranno più supportati. Gli utenti potranno ugualmente continuare a guardare i contenuti multimediali offerti dal catalogo Netflix anche offline su tutti i dispositivi mobili compatibili.

Si tratta di una perdita piuttosto importante. A risentirne saranno soprattutto gli utenti abituati a viaggiare molto e che non avendo a disposizione una connessione internet facevano affidamento su questa funzione. Ora invece non sarà più possibile scaricare i contenuti multimediali dettaglio che potrebbe liminare la loro esperienza con la piattaforma di streaming. Sebbene la funzione resti attiva su smartphone e tablet, purchè siano compatibili, sono molti gli utenti che risentiranno di questa decisione. Non è chiaro cosa abbia spinto Netflix a prendere questa decisione, ma è evidente che le critiche degli utenti non tarderanno ad arrivare.