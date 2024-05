In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile una nuova super promozione per i suoi clienti con una età inferiore ai 18 anni. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata TIM Junior Smartphone Edition e quest’ultima permetterà di acquistare diversi smartphone con rate a partire da 2 euro al mese. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM Junior Smartphone Edition, nuova promo per gli utenti Under 18

I nuovi utenti under 18 dell’operatore telefonico italiano TIM potranno ora acquistare tanti smartphone con delle piccole rate mensili. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibile la nuova promo dedicata denominata TIM Junior Smartphone Edition. Con quest’ultima, gli utenti con una età inferiore ai 18 anni potranno acquistare diversi smartphone in abbinata all’attivazione di alcune offerte di rete mobile.

In particolare, l’acquisto dello smartphone si potrà fare con piccole rate mensili grazie al finanziamento TIM Fin. Questo permetterà di pagare delle rate molto basse e con un importo di partenza di soli 2 euro al mese. Potranno usufruire di questa promo tutti i nuovi clienti under 18 di TIM che attiveranno una delle offerte mobile appartenenti alla gamma TIM Junior.

Tra gli smartphone più economici da acquistare a rate, troviamo ad esempio i nuovi Motorola Moto G24 e Samsung Galaxy A15 5G. Il primo di questi, in particolare, sarà acquistabile con 30 rate da soli 2 euro al mese. Il secondo sarà invece acquistabile sempre con 30 rate da soli 3 euro al mese. Per chi desidera uno smartphone più prestante, è poi disponibile il nuovo Oppo A79 5G. Quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto ad un costo mensile di 5 euro sempre per 30 rate mensili. Ricordiamo che gli utenti potranno decidere di acquistare anche i nuovi top di gamma di casa Samsung, ovvero i Samsung Galaxy S24, ad un prezzo di partenza però di 14 euro al mese.