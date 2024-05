A quanto pare il produttore tech Meizu non ha ancora abbandonato il settore degli smartphone. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha svelato ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Meizu 21 Note e quest’ultimo può vantare la presenza del potente processore Snapdragon 8 Gen 2. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Meizu, arriva ufficialmente sul mercato il nuovo top di gamma Meizu 21 Note

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Meizu ha ampliato la sua gamma di smartphone con un nuovo dispositivo di fascia alta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Meizu 21 Note, un device che può contare sulle performance del potente processore Snapdragon 8 Gen 2. Ad ulteriore supporto delle performance, troviamo poi diversi tagli di memoria.

Anche sul fronte troviamo delle caratteristiche tecniche notevoli. In particolare, è presente un display con tecnologia OLED di tipo 8T LTPO con una diagonale da 6.78 pollici e con una frequenza di aggiornamento del display variabile tra 1 e 144Hz. Anche la luminosità di picco è sorprendente, dato che arriva fino a 5000 nits. Il comparto fotografico è invece composto da due fotocamere più un flashled.

Nello specifico, troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e con una apertura focale f/1.7 e un sensore fotografico grandangolare da 13 MP. La parte frontale dello smartphone ospita invece una selfie camera da 16 MP. L’autonomia è poi affidata ad una grande batteria con una capienza di 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W. All’appello non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP65.

Prezzo e disponibilità

Per il momento il nuovo smartphone top di gamma Meizu 21 Note sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 330 euro al cambio attuale. Per il momento non ci sono altre informazioni, soprattutto per quanto riguarda un suo possibile arrivo anche per il mercato italiano.