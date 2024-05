Ubisoft ha annunciato ufficialmente il debutto di Assassin’s Creed: Shadows. Il nuovo capitolo del franchise dedicato ai Templari e agli Assassini arriverà il prossimo 15 novembre per tutte le principali piattaforme come Xbox Series X/S e PlayStation 5 oltre che su PC Windows e Mac.

L’ultima fatica di Ubisoft Quebec permetterà ai giocatori di immergersi in un mondo da tempo richiesto a gran voce dagli appassionati. Infatti, Assassin’s Creed: Shadows è ambientato nel Giappone feudale e seguirà le vicende di due protagonisti.

Da un lato troviamo Naoe, descritta come un’abile Assassina shinobi proveniente dalla provincia di Iga. Dall’altro, invece, si staglia Yasuke, una figura leggendaria in quanto il possente samurai realmente esistito aveva origini africane.

La storia dei due protagonisti si svolgerà nel periodo Sengoku, un’era che si snoda tra il 1460 e il 1600. Questa fase della storia Giapponese è caratterizzata da una estesa crisi politica che ha causato forti guerre intestine. Lo scenario è quindi ideale per l’intervento degli Assassini che hanno come obiettivo quello di stabilizzare il Paese e dare vita ad una nuova era del Giappone.

Il primo trailer pubblicato su YouTube permette di avere un assaggio dei due protagonisti e delle ambientazioni di Assassin’s Creed: Shadows. Ubisoft ha promesso un gameplay variegato che permetterà agli utenti di scegliere il proprio stile di gioco. Sarà possibile combinare una impronta più action con un approccio più stealth tipico degli shinobi.

Non mancherà la possibilità di personalizzare il proprio stile di combattimento, arredare il nascondiglio, comporre l’armatura e plasmare la storia del Giappone con il proprio intervento. Il mondo di gioco sarà molto vasto con differenti aree urbane e rurali e ci aspettiamo una evoluzione dinamica della mappa con il susseguirsi delle stagioni.

Grazie al nuovo motore di gioco Anvil Pipeline, possiamo aspettarci miglioramenti grafici netti sia per l’ambiente che per i personaggi. Grazie al ray tracing, l’illuminazione globale farà un notevole salto qualitativo. In particolare, gli sviluppatori hanno lavorato per rendere il parkour e i movimenti sempre credibili.