L’arrivo della nuova linea di iPad sul mercato è molto apprezzato dagli utenti, poiché durante lo scorso anno Apple decise di non produrre il nuovo modello di uno dei suoi dispositivi più iconici.

A causa della diminuzione delle vendite dei tablet, che ha interessato più o meno tutte le case produttrice, la casa di Cupertino non ha lanciato nessun nuovo iPad durante il 2023, per cercare di suscitare la curiosità negli utenti per l’anno successivo.

Ora la data di uscita è arrivata ed effettivamente le domande e le speculazioni sulla nuova linea di iPad non si sono sprecate.

Ma, come accade per tutti i dispositivi, non sempre si possono fare delle previsioni accurate e spesso qualche dettaglio sfugge alle varie ipotesi.

iPad, ecco la funzione che non ci si aspettava

Dei nuovi iPad di Apple conoscevamo molti dettagli anche prima della loro uscita e tante sono state le caratteristiche che si sono rivelate fondate.

Innanzitutto il display di iPad e iPad Pro presenterà la tanto attesa tecnologia OLED, in grado di fornire una luminosità impressionante. Confermata in oltre le dimensioni di 13 pollici per il modello più grande, mai vista prima fin’ora su un dispositivo Apple.

La nuova linea di iPad monterà inoltre un chip M3 in grado di rendere le prestazioni dei dispositivi davvero alla massima potenza.

La funzione che ha sconvolto gli utenti e che non ci si aspettava assolutamente riguarda, invece, la batteria. La novità è stata introdotta per la prima volta da Apple con l’uscita degli iPhone 15 e adesso la ritroveremo anche sui nuovi iPad.

Sui nuovi dispositivi, recandosi a Impostazioni e successivamente su Batteria, saranno presenti molte più informazioni e funzioni, tra cui quella di ricarica ottimizzata che tenendo conto delle abitudini dell’utente e attende per ricaricarlo oltre l’80%. Con questo piccolo stratagemma si rallenta l’usura della batteria.