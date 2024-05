Motorola sta lavorando allo sviluppo di un nuovo smartphone. La conferma di questa indiscrezione arriva dalla piattaforma Geekbench che ha permesso di scoprire la presenza di un misterioso device.

Il nuovo dispositivo, non ancora annunciato da Motorola, sarà caratterizzato dal nome provvisorio Moto G85 5G. Considerando le tempistiche e le caratteristiche emerse, possiamo immaginare che si tratti della nuova generazione del Moto G84 5G.

Stando a quanto emerso sulla piattaforma di benchmark, il Moto G85 5G sarà caratterizzato da una scheda madre dal nome in codice “malmo”. Il sistema potrà contare su un System-on-Chip realizzato da Qualcomm ma non ancora annunciato.

Motorola sta completando i test sul Moto G85 5G, il nuovo smartphone è comparso su Geekbench e la piattaforma ne ha svelato parte della scheda tecnica

Le specifiche del SoC indicano che l’architettura sarà octa-core con sei core che lavoreranno ad una frequenza di 2.02GHz e due core che arriveranno a 2.30GHz. La GPU, invece, sarà la Adreno 619.

Considerando queste caratteristiche tecniche, possiamo immaginare che il SoC in questione potrebbe essere il nuovo Snapdragon 4 Gen 3. Questo chipset, tuttavia, non è ancora stato annunciato da parte di Qualcomm. Tuttavia, in base a quelle che sono le caratteristiche hardware, ci aspettiamo che il SoC sarà dedicato alla fascia media del mercato, garantendo tutte le funzionalità più recenti.

Completeranno la scheda tecnica del Motorola Moto G85 5G gli 8GB di RAM e 128GB di memoria interna che potrebbero diventare 12/256GB come seconda opzione. Sarà presente anche Android 14 come sistema operativo.

Le performance registrate da Geekbench indicano un punteggio di 939 nel test single-core and 2092 in quello multi-core. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori informazioni in merito al device, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.

Nel frattempo, ricordiamo che il Moto G84 5G era un device dotato di un display pOLED da 6.55 pollici dotato di risoluzione FHD+ e refresh rate da 120Hz. Il comparto fotografico è composto da un’ottica principale da 50MP a cui si affianca una lente ultra-wide da 8MP.