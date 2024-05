Arrivano l'Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione Quadrifoglio Super Sport

L’Alfa Romeo continua a stupire. Gli appassionati di automobili sono entusiasti della notizia dell’arrivo delle nuove edizioni speciali Super Sport per due sue modelli iconici: la Giulia e la Stelvio Quadrifoglio. Le nuove versioni faranno parte di una serie limitata e solo pochi avranno la fortuna di possederle. Le auto innovative, secondo l’azienda, promettono di catturare al loro intero l’essenza della leggendaria 6C 1500 Super Sport, così da celebrare la sua storica vittoria alla Mille Miglia del 1928.

Volete sapere quante auto sono state prodotte? Solo 275 unità per la Giulia ed appena 175 unità per la Stelvio in tutto il mondo. Diciamo che gli interessati dovranno battersi duramente per avere una di queste auto. Queste vetture posseggono le specifiche che da sempre distinguono i modelli Alfa Romeo. Esse hanno un motore V6 da 2.9 litri che eroga ben 520 CV, abbinato poi ad un differenziale autobloccante meccanico.

I modelli Alfa Romeo Super Sport: passato e modernità

Le caratteristiche delle edizioni speciali Alfa Romeo includono il nuovo logo quadrifoglio con sfondo nero e dettagli in fibra di carbonio. Le auto sono dotate di cerchi in lega sportivi da 19 pollici per la Giulia e da 21 pollici per la Stelvio. Le colorazioni disponibili sono particolari e uniche Rosso Etna tristrato, Nero Vulcano metallizzato e Bianco Alfa (esclusivo solo per la Giulia), tutti eleganti e molto raffinati.

All’interno dei modelli speciali Alfa Romeo è evidente che vi è stata una cura del dettaglio sopraffina. Troviamo una finitura rossa e 3D del carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte che dona quel tocco in più di spettacolarità. L’infotainment è gestito invece da uno schermo TFT da 12,3 pollici, mentre il layout Race presenta tutte le informazioni chiave di cui si ha bisogno come il contagiri, il tachimetro e lo shiftlight in modo che siano facilmente accessibili. In attesa di conoscere i prezzi ufficiali delle due versioni speciali, gli amanti Alfa Romeo possono iniziare a sognare di possedere una delle esclusive Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport.