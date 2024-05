Una novità incredibile sta per rivoluzionare il mondo dell’esplorazione spaziale. Gli scienziati sono riusciti a creare un’innovazione nella propulsione che promette di spingere i nostri veicoli spaziali molto, molto lontano, oltre l’orbita terrestre bassa e direttamente verso la Luna e oltre.

Un propulsore piccolo ma potentissimo

Questo nuovo giocattolo tecnologico, che originariamente era stato pensato per la stazione spaziale lunare della NASA, è stato modificato per diventare un motore più piccolo ma al contempo incredibilmente potente, che potrebbe rivoluzionare completamente il modo in cui immaginiamo e conduciamo le missioni spaziali.

I propulsori ionici, già abbastanza noti per le manovre orbitali dei satelliti, stanno per subire una vera e propria evoluzione. Il nuovissimo motore H71M, basato su un principio chiamato effetto Hall, è stato progettato per affrontare manovre ad alta velocità, dando ai veicoli spaziali la spinta necessaria per superare l’attrazione gravitazionale terrestre e intraprendere manovre orbitali complesse.

E non è finita qui. Questi nuovi propulsori possono usare fino al 30% della massa iniziale del veicolo come propellente, un’enormità rispetto ai propulsori tradizionali. Questo significa una maggiore efficienza e autonomia. E come ciliegina sulla torta, possono funzionare per più di 15.000 ore, assicurando una durata operativa che sembra non avere mai fine.

Ma non è solo una questione di potenza. Le tecnologie solari elettriche ad alta potenza, già utilizzate per le missioni lunari della NASA, sono state adattate per missioni più piccole ma altrettanto ambiziose. Grazie a questa nuova tecnologia, i veicoli spaziali più piccoli possono ora viaggiare autonomamente dalla bassa orbita terrestre fino a luoghi come la Luna o Marte, aprendo così nuovi orizzonti nell’esplorazione umana dello spazio.

Guardando verso le missioni future

E a chi dobbiamo ringraziare per questa rivoluzione? Uno dei primi a sfruttare questa tecnologia sarà SpaceLogistics, una filiale di Northrop Grumman. Il loro veicolo, equipaggiato con propulsori NGHT-1X basati sulla tecnologia NASA, agirà come una sorta di “jet pack propulsivo” per satelliti, estendendo la loro vita operativa di almeno sei anni.

Se le cose vanno come sperato, questo motore potente ma compatto potrebbe aprire la strada a missioni spaziali che finora sembravano irrealizzabili, permettendo all’umanità di esplorare luoghi prima considerati fuori portata e aprendo così le porte a scoperte mozzafiato nello spazio infinito.