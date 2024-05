Vodafone costa 7 euro al mese, le Silver sono tornate con 200 GB

Vodafone è il provider del momento con le sue offerte migliori in bella mostra. Queste, destinate solo a chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali, sono attualmente disponibili a partire da 7,99 €.

Contando che in giro ci sono delle offerte provenienti da gestori virtuali, non è assolutamente semplice mettere in riga la concorrenza. Vodafone per questo ha rivisto i suoi prezzi e soprattutto i contenuti delle sue offerte, proponendo due soluzioni diverse tra loro. La prima è sicuramente la più potente di tutte in quanto vanta molti più contenuti, con la seconda che segue a ruota diffondendo gli ideali più sani del risparmio.

Partendo dall’inizio, tutte le offerte vantano minuti, messaggi e giga, praticamente in maniera analoga a quanto visto nel caso dei gestori virtuali. Oltre a tutto questo, si aggiungono anche dei prezzi mai visti prima in casa Vodafone e la qualità del gestore che lo ha reso noto nel corso dei decenni. Non c’è dubbio sul fatto che tra un provider e l’altro gli utenti, a parità di quantità, andranno a scegliere sempre il più potente. Questa volta sarà difficile passare oltre le due Silver disponibili.

Vodafone alla carica: le sue Silver sono ancora disponibili con tutto incluso

Sono attualmente due le offerte che fanno parte delle Silver, entrambe piene di contenuti e poco costose. Con la prima offerta gli utenti possono guadagnarsi ogni mese, spendendo solo 7,99 €, minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 4G.

La seconda offerta mobile della gamma Silver invece assicura a tutti minuti illimitati verso tutti, 200 messaggi e 150 giga in 4G. Il prezzo qui aumenta e arriva a 9,99 € al mese.

Con queste offerte di Vodafone, gli utenti possono avere un’opportunità grande il primo mese: il prezzo iniziale è di soli 5 €. I costi descritti poche righe più in alto invece cominciano ad andare in vigore dal secondo mese.