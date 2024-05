WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. L’applicazione lavora continuamente al fine di rivoluzionare la sua esperienza d’uso attraverso l’introduzione di funzionalità innovative. A tal proposito il team di sviluppo si sta impegnando ed attivando in maniera diligente per soddisfare alcune delle richieste ricevute dal pubblico online. Tra le nuove opzioni introdotte alcune promettono di rendere ancora più coinvolgenti le conversazioni tra amici, familiari e colleghi.

Tra le novità più attese spicca l’introduzione del supporto agli adesivi Lottie. Si tratta di un formato di file animato, basato su JSON. Esso permetterà di arricchire le proprie chat con adesivi animati di alta qualità.

WhatsApp, cosa dovremmo aspettarci

Dopo un periodo di sviluppo e test approfonditi, WhatsApp si avvicina sempre più al lancio ufficiale. Le novità introdotte puntano a trasformare il modo in cui le persone comunicano ed utilizzano la piattaforma. Infatti si sta anche lavorando per sviluppare strumenti che consentano di controllare la riproduzione automatica delle gif. Ciò al fine di garantire un’esperienza d’uso ancora più personalizzata e adattabile alle preferenze di ciascuno. Questa opzione, che permette di disabilitare le animazioni per emoji e avatar, darà maggiore libertà nel gestire e modificare le proprie conversazioni con la massima libertà.

Ma non è finita qui. L’applicazione sta anche puntando a semplificare il processo di scoperta e aggiunta di nuovi pacchetti di adesivi. Ciò attraverso una nuova funzione disponibile nella versione beta. Gli utenti infatti potranno trovare e aggiungere rapidamente nuovi pacchi direttamente dalla tastiera. È un approccio intuitivo e user-friendly che renderà più agevole l’accesso alle tantissime immagini divertenti disponibili. Grazie anche allo sviluppo di un’intelligenza artificiale per supportare la ricerca, potrete scoprire tante altre creazioni digitali in modo rapido e intuitivo. Senza dover compiere lunghi e complicati passaggi. Insomma l’app è sempre in continua evoluzione. In quanto il suo obiettivo principale è sempre stato quello di soddisfare le richieste dei suoi fruitori più affezionati.