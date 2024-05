OnePlus è un brand molto attendo alle esigenze dei propri utenti e, per questo motivo, estremamente rapido con gli update di sistema, anche in versione beta. Per questo motivo, l’azienda cinese ha già avviato il rollout di Android 15 Beta 1 per i propri device top di gamma.

A partire dal 16 maggior, sia OnePlus 12 che OnePlus Open, inizieranno a ricevere il nuovo aggiornamento alla versione di test del sistema operativo del robottino verde. Tutti gli early adopter potranno testare la nuova versione dell’OS di Google e scoprirne le novità.

L’aggiornamento è principalmente indirizzato agli sviluppatori, i quali potranno sperimentare in anteprima Android 15 e familiarizzare con le nuove feature. Inoltre, sarà possibile ottimizzare le interfacce API e rendere i device OnePlus completamente compatibili con Android 15 Beta 1.

OnePlus 12 e OnePlus Open sono tra i primi top di gamma a ricevere l’aggiornamento ad Android 15 Beta 1 e scoprire le nuove feature

Come dichiarato da Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus: “Da tempo, collaboriamo strettamente con Google per offrire la migliore esperienza utente attraverso la nostra piattaforma proprietaria OxygenOS, basata sulle più recenti versioni dei sistemi operativi Android di Google“.

Il Presidente dell’azienda ha poi proseguito affermando che: “Con l’arrivo di Android 15, siamo fiduciosi che gli sviluppatori e gli utenti potranno godere appieno del potenziale dei nostri dispositivi di punta, come OnePlus 12 e OnePlus Open“.

Tra le novità più attese dagli utenti ci sarà un miglioramento generale dell’esperienza fotografica che permetterà di portare gli scatti ad un nuovo livello. Non mancheranno affinamenti della connettività e l’introduzione di nuove API volte alla creazioni di app innovative.

Tutti gli sviluppatori interessati a scoprire in anteprima le novità di Android 15 Beta 1 e della nuova OxygenOS possono collegarsi al seguente link. Ricordiamo che l’installazione della versione beta del sistema operativo deve essere eseguita da utenti esperti, in quanto se svolta in maniera errata può causare il brick dello smartphone.