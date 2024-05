NAVEE, brand specializzato nella mobilità elettrica, ha annunciato l’arrivo in Italia dei due monopattini elettrici S40 e S60. Si tratta due prodotti dal design molto accattivante e futuristico che permettono di muoversi a zero emissioni senza rinunciare al proprio stile.

I monopattini elettrici S40 e S60 realizzati da NAVEE sono internazionalmente riconosciuti come un simbolo di design. Ne sono una prova i prestigiosi premi Red Dot e iF Design Awards 2024 ottenuti per gli scooter elettrici.

Gli ingegneri hanno voluto sottolineare la dinamicità insita in questi mezzi con linee nette che evocano velocità, unendo anche una configurazione che indica solidità. Ad rendere il tutto ancora più moderno ci pensano le strutture tagliate a diamante.

NAVEE S40 e S60 sono due monopattini elettrici che debuttano in Italia per rendere unire design e stile alla mobilità urbana e fuoristrada a zero emissioni

I NAVEE S40 e S60 sono perfetti per la mobilità urbana ma possono essere utilizzati anche per andare in fuoristrada. Le sospensioni anteriori e posteriori sono basate sulla tecnologia duale ShockMaster e possono assorbire le asperità della strada e garantire il comfort degli utenti.

Il modello S60 può contare su una autonomia fino a 60km con una velocità massima raggiungibile di 20 km/h e una batteria da 48V e 10.2Ah. La variante S40, invece, ha una autonomia fino a 40km con la stessa velocità massima e una batteria da 36V e 7.65Ah.

Entrambi possono contare su una rapida accelerazione e sulla possibilità di affrontare salite ripide senza problemi che arrivano fino al 24% di pendenza per S60. La sicurezza del conducente è una priorità per NAVEE e la conferma arriva dal sistema di frenata tripla che include freni a tamburo anteriori e posteriori e al posteriore il sistema E-ABS.

Entrambi i monopattini elettrici sono realizzati con materiali riciclabili per ridurre l’impatto ecologico della loro produzione. G li scooter elettrici Navee S40 e S60 saranno disponibili per l’acquisto in tutti i negozi Unieuro sia online che offline a partire dalla fine di maggio. Il prezzo consigliato di vendita è rispettivamente di 599 e 799 euro per S40 e S60.