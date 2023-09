Fra pochi giorni avverrà l’evento Apple ufficiale per la presentazione dei nuovi dispositivi e i rumor sui nuovi prodotti continuano ad invadere internet. Questa volta ci sono speculazioni sui possibili nomi dei device. L’iPhone della fascia più alta pare che seguirà ancora la vecchia linea Apple, chiamandosi iPhone 15 Pro Max e non iPhone 15 Ultra come si pensava.

Gli altri smartphone saranno quindi presentati nella versione base, Plus e Pro.

iPhone 15 Pro Max: cosa comprenderà?

Sembra che i dispositivi di fascia alta avranno ancora per un po’ l’aggiunta della denominazione Pro Max per ancora qualche anno. In molti aspettavano un cambiamento dopo che la Apple è passata ad una versione Ultra per la linea dedicata agli smartwatch.

Secondo i rumor il nuovo iPhone 15 Pro Max includerà una particolare lente con teleobiettivo migliorato e zoom ottico da 6x, a differenza dei 3x che caratterizzano i modelli presenti in commercio sul mercato. Il device dovrebbe anche avere una cornice fatta in titanio ma anche più sottile, un processore più performante A17 Bionic, un pulsante Azione totalmente personalizzabile, un supporto per il Wi-Fi 6E e altre varianti.

Quello che siamo certi intesserà a molti è il costo. Online si vocifera che l’iPhone 15 Pro Max avrà un prezzo leggermente più alto rispetto alla versione Pro Max del modello 14. Questo aumento, se ci sarà, verrà giustificato dall’azienda facendo riferimento ai rincari dei materiali di costruzione? Per ora sappiamo solo che in dotazione non si avranno le attese AirPods 4 ma la versione Pro 3. Il resto lo vedremo, dobbiamo solo aspettare l’evento “Wonderlust” di domani, martedì 12.