Tesla Model 2: è stata davvero cancellata o è l'ennesimo rumor?

Star dietro i continui cambiamenti decisionali sulla Model 2 Tesla fa sentire il cervello come se fosse in una lavatrice. Ormai non si sa più a cosa credere e quale sia la verità. L’ultima notizia, stavolta, riporta la sua presunta decisione della di abbandonare il progetto. Perché Per concertarsi sulla costruzione di robotaxi completamente autonomi. Secondo un report condiviso da The Information, Elon Musk, il magnate dietro la grande azienda, avrebbe optato per tale scelta dopo alcune riunioni interne.

Il progetto Model 2 era stato inizialmente presentato come un’auto elettrica basata sul modello della Model Y. Sembra che andando avanti, sia passata sempre più in secondo piano, sorpassata dai tanti piani della Tesla. Le voci riportano un cambio di rotta con un focus maggiore sui robotaxi, un’idea particolarmente apprezzata da Musk per il futuro della mobilità pubblica.

Allora? Si abbandonerà la Model 2 Tesla a favore dei Robotaxi?

La scelta sulla Model 2, seppur da un lato avente una certa logicità, potrebbe mettere a dura prova la fiducia degli investitori. Questi ultimi già non sono molto propositivi verso la Tesla, specialmente considerando il calo del 32% delle azioni di Tesla quest’anno e l’addio alla Model 2 potrebbe essere il colpo di grazia. Ci sono anche diverse preoccupazioni riguardo la redditività futura dell’azienda, con il timore che i risultati possano essere addirittura peggiori degli scorsi mesi.

I robotaxi hanno colto tutta l’attenzione di Musk, dettosi entusiasta del progetto innovativo, tanto che ha persino annunciato l’intenzione di testarli a Shanghai a breve. Al contrario, gli ex dipendenti, hanno espresso dubbi sullo stato di preparazione del progetto che sembrerebbe molto indietro rispetto alla tabella di marcia. Se il rumor venisse confermato, l’abbandono della Model 2 potrebbe deludere tutti coloro che stavano aspettando l’arrivo di una vettura elettrica Tesla finalmente più accessibile. Un cosa è certa ora ed è che nulla è certo, di nuovo. Il destino della Tesla Model 2 resta in bilico mentre l’azienda di Musk (forse) si muove in una nuova direzione.