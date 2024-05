C’è un trucco che permette di individuare la posizione dei propri contatti su WhatsApp anche se non è stata condivisa direttamente dagli interessati. Le persone interessate devono però ricordare che questo genere di stratagemmi possono violare la privacy degli individui coinvolti.

Dunque, per poter trovare la posizione di uno dei propri contatti su WhatsApp bisogna identificare l’indirizzo IP della persona in questione ed effettuare l’accesso ad un computer Windows.

Trucco per scoprire dove si trovano i nostri contatti su WhatsApp

Seguendo alcuni semplici passaggi è possibile scoprire la posizione di qualcuno su WhatsApp. Prima di tutto bisogna chiudere tutte le schede in background per accedere alla versione Web dell’app di messaggistica. Invece di utilizzare l’app scaricabile su Windows 10 bisogna andare alla pagina WhatsApp Web e lasciarla in background sul proprio browser. Seguendo suddetti passaggi è possibile garantire una connessione continua e senza interruzioni.

Dopo aver effettuato questi primi passaggi bisogna avviare la chat con il contatto di cui si vuole scoprire la posizione. È meglio non aprire altre chat così da garantire l’accuratezza dei passaggi successivi. A questo punto bisogna, su un PC Windows, premere il tasto Windows contemporaneamente al tasto “R”. In questo modo si aprirà la funzione “Esegui” dove digitare “cmd” per poi premere invio.

Nella riga di comando bisognerà poi digitare “netstat–an” e premere nuovamente invio. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di visualizzare tutti gli indirizzi IP che sono collegati al proprio PC. Visto che precedentemente sono state chiuse tutte le altre applicazioni, l’elenco sarà più breve e ciò renderà più semplice identificare l’indirizzo IP del contatto di WhatsApp che cerchiamo.

Una volta scovato ciò che serve bisogna cercare “localizzare indirizzo IP” su Google. Bisognerà scegliere uno dei primi risultati che appaiono per poi inserire l’indirizzo appena trovato. Il sito mostrerà immediatamente la posizione approssimativa del contatto. Verranno indicate però solo regione e città.