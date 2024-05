Il mondo della cinematografia e della produzione video è in costante evoluzione, e DJI è sempre all’avanguardia nel fornire strumenti di alta qualità per gli operatori.

Con l’uscita del DJI RS4 Combo, la quarta generazione dei Ronin, DJI promette di portare le performance dei gimbal a nuovi livelli. In questa recensione, esamineremo da vicino le caratteristiche, le innovazioni e le prestazioni di questo nuovo modello.

Cosa c’è nella confezione:

Nella confezione del DJI RS4 Combo troverete una serie di accessori essenziali per sfruttare appieno le potenzialità del gimbal. Oltre al gimbal stesso, sono inclusi:

il DJI Ronin RS4;

i vari manuali d’istruzione;

il nuovo Focus Pro, che offre funzioni avanzate di controllo dell’obiettivo;

il Twist Grip Dual Handle per una maggiore versatilità durante le riprese;

La confezione comprende anche una serie di supporti, cavi e accessori per garantire una facile integrazione con il vostro setup di ripresa;

Qualità costruttiva e materiali:

DJI ha mantenuto gli standard di qualità elevati con il DJI RS4 Combo. I materiali utilizzati sono robusti e resistenti, garantendo una durata nel tempo anche nelle condizioni più impegnative.

Il nuovo rivestimento in teflon rende i movimenti più fluidi e agevola il bilanciamento del gimbal, mentre le migliorate componenti interne assicurano una stabilità e una precisione superiori durante le riprese.

Novità e miglioramenti rispetto al modello precedente:

Il DJI RS4 Combo presenta una serie di innovazioni e miglioramenti che lo distinguono dal suo predecessore, confermandolo come una scelta eccellente per gli operatori cinematografici e videomaker professionisti.

Una delle prime novità evidenti è il nuovo design dei bracci, che non solo contribuisce a una maggiore stabilità del gimbal, ma semplifica anche il processo di bilanciamento. I bracci rivestiti in teflon offrono una scorrevolezza senza precedenti, consentendo movimenti fluidi e precisi durante le riprese.

Inoltre, la capacità di montare e utilizzare l’RS4 in modalità verticale è stata notevolmente migliorata rispetto al modello precedente. Grazie a un nuovo sistema di rotazione più rapido e intuitivo, gli operatori possono passare facilmente dalla modalità orizzontale a quella verticale senza interruzioni, ampliando le possibilità creative durante le riprese.

L’introduzione del Focus Pro e del Twist Grip Dual Handle rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di funzionalità e controllo. Il Focus Pro offre funzioni avanzate di controllo dell’obiettivo, mentre il Twist Grip Dual Handle aggiunge flessibilità e versatilità alle riprese, consentendo agli operatori di sfruttare al meglio le potenzialità del gimbal.

Specifiche tecniche:

Il DJI RS4 Combo è dotato di specifiche tecniche di alto livello, progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore cinematografico e videomaker. Con un payload massimo di 3 kg, questo gimbal è in grado di supportare una vasta gamma di fotocamere e obiettivi, garantendo la massima flessibilità e versatilità sul set.

La batteria grip migliorata offre un’autonomia eccezionale fino a 29 ore di utilizzo con Power Delivery, consentendo agli operatori di concentrarsi sulle riprese senza doversi preoccupare di ricariche frequenti. Inoltre, il DJI RS4 Combo è dotato di una varietà di modalità di ripresa preimpostate, che consentono agli utenti di ottenere risultati professionali con facilità.

Display:

Una delle caratteristiche distintive del DJI RS4 Combo è il suo display intuitivo e informativo, che fornisce agli utenti un’esperienza di utilizzo senza pari. Posizionato strategicamente sul gimbal, il display offre una chiara visualizzazione delle informazioni cruciali, come lo stato della batteria, le modalità di ripresa attive e le impostazioni di configurazione.

Grazie a un’interfaccia utente semplice e intuitiva, potete facilmente navigare tra le varie opzioni e regolazioni, consentendo loro di concentrarsi pienamente sulle riprese senza distrazioni.

Il display del DJI RS4 Combo offre anche un feedback visivo immediato durante l’utilizzo, consentendo agli utenti di monitorare in tempo reale l’andamento delle riprese e apportare eventuali correzioni o regolazioni necessarie. Inoltre, il display è dotato di un’autoluminosità regolabile, che garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di luce ambiente variabili, consentendo agli operatori di lavorare con precisione in qualsiasi ambiente di ripresa.

Grazie al suo display avanzato e all’interfaccia utente intuitiva, il DJI RS4 Combo offre un’esperienza di utilizzo senza precedenti, consentendovi di ottenere risultati professionali con facilità e precisione.

Conclusioni e prezzi:

Il DJI RS4 Combo si conferma come un’opzione eccellente per i professionisti del settore che cercano un gimbal versatile, stabile e affidabile. Con una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente, tra cui una maggiore autonomia, nuove opzioni di controllo e una migliore facilità d’uso.

I prezzi di lancio partono da 559,00 euro per la versione base e arrivano a 1.109,00 euro per il modello RS4 Pro Combo. Invece per la versione RS4 Combo, come il modello da noi in prova, il prezzo è di 729,00 euro.

Dunque, se state cercando un gimbal di alta qualità per le vostre produzioni video, il DJI RS4 Combo è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione. Ma non vale la pena fare l’upgrade dal RS3, solo per alcune migliorerie.