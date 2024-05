Vodafone negli ultimi anni sta guadagnando sempre più terreno nel settore della telefonia mobile. Grazie ad una nuova strategia, l’operatore è riuscito a trovare la soluzione perfetta per combinare qualità e convenienza. Un connubio che conquista nuovi utenti ogni giorno. In cosa consiste questa nuova strategia? Vodafone sta riprendendo alcune delle sue principali promo del passato riadattandole ai nuovi ritmi del mercato attuale. A tal proposito, è emblematico quello che sta succedendo con le offerte Silver.

Le promo Silver di Vodafone

Suddette promo sono da sempre state utilizzate da Vodafone per poter battere la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. Ora sono ritornate mostrando tutti i loro vantaggi. Ognuna delle opzioni presentate agli utenti mostrano combinazioni diverse di dati che variano in base al prezzo di partenza.

Sono due le offerte che compongono questo pacchetto che offre ai nuovi clienti quantità e qualità del servizio. La prima promo Vodafone mette a disposizione degli utenti, ogni mese, minuti illimitati, 200 SMS e 100 GIGA di traffico dati per la navigazione internet in 4G. La seconda offerta, invece, presenta lo stesso numero di minuti e messaggi, ciò che varia è il numero di GB offerto. In questo caso, infatti, gli utenti potranno ottenere 150 GIGA in 4G per navigare in rete.

E non è tutto. I clienti che scelgono di attivare una delle promo Vodafone appartenenti alla gamma Silver potranno approfittare anche di un’ulteriore promo. Optando per il servizio di ricarica automatica (SmartPay) si potranno ottenere ulteriori 50 GIGA extra di traffico internet oltre quelli già compresi nell’offerta selezionata.

È importante sottolineare che al momento possono accedere alle due offerte solo i clienti provenienti dagli operatori virtuali o da Iliad, uno dei leader indiscussi del settore di telefonia. Inoltre, non è stato reso noto se le due offerte di Vodafone saranno disponibili per un tempo limitato. Se siete interessati all’attivazione è dunque consigliabile procedere il prima possibile.