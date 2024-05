Una delle serie più acclamate del momento è sicuramente Bridgerton. Lo show sta per tornare su Netflix con la sua terza stagione. In questi nuovi episodi verrò presentata la storia di un altro fratello Bridgerton. Come sappiamo, in una serie come questa l’ambientazione è tutto ed è interessante scoprire quali sono state le location principali in cui sono state girate le scene che conquisteranno il cuore di tutti gli spettatori. Vediamo insieme quali sono i luoghi principali in cui è stata girata la nuova stagione di Bridgerton.

Le principali location di Bridgerton 3

Tra i principali luoghi dove è stata girata l’acclamata serie troviamo Basildon Park. Quest’ultima è stata già utilizzata altre volte per dare vita al giardino della famiglia Featherington. Per questa nuova stagione la location darà vita alla casa di un nuovo personaggio Lady Tilley Arnold, una benestante vedova che diventerà la nuova fiamma di Benedict Bridgerton.

La seconda è Bath. Sono diverse le location che prenderanno vita grazie a questo luogo nella nuova stagione. The Royal Crescent fornisce gli esterni per casa Featherington, Mayfair, ma anche per il paesaggio dalla finestra di Penelope e quelli in carrozza. Anche l’Holburne Museum torna sia come esterno dell’ormai riconoscibile a tutti tenuta di Lady Danbury, utilizzata in occasione del ballo delle quattro stagioni.

Un luogo emblematico per l’universo di Bridgerton è sicuramente Blenheim Palace. Questa location è stata introdotta per la prima volta nello spin-off della serie. Dopo “La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton” (disponibile su Netflix), questo luogo torna facendo la sua prima apparizione nella serie principale.

Casa Hawkins, sia la parte interna che quella esterna, prenderà vita grazie al Castello di Grimsthorpe. Infine, Hampton Court Palace, probabilmente la location più amata di Bridgerton, torna anche in questa stagione per la realizzazione del balletto sul mito greco e al ballo della regina nell’episodio quattro. Inoltre, questi spazi sono stati utilizzati anche per le riprese supplementari.