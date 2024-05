Samsung ha in questi giorni presentato al mondo la nuova line-up di televisori di ultima generazione, alcuni modelli caratterizzati addirittura dalla presenza dell’intelligenza artificiale integrata, portando l’IA per la prima volta all’interno dell’home entertainment.

Neo QLED 8K, questo è il nome del nuovo televisore di punta della line-up, un grande concentrato di specifiche e tecnologie, capaci di rivoluzionare completamente l’esperienza del grande schermo, puntando allo stesso tempo a stabilire uno standard innovativo e diverso rispetto al passato. La tecnologia di immagine viene guidata dall’intelligenza artificiale, con processore NQ8 AI Gen3, una unità di elaborazione NPU dalla velocità doppia, reti neurali aumentate a 512, ma sopratutto tecnologia 8K AI Upscaling Pro.

Il prodotto si affida ad AI Motion Enhancer Pro, per una visione più fluida e veloce, con Real Depth Enhancer Pro, invece, si va ad aggiungere una maggiore profondità all’immagine, il tutto affiancato comunque dall’Active Voice Amplifier Pro, capace di estrapolare i dialoghi da eventuale rumore di fondo, cosicché ogni parola venga assolutamente scandita in modo corretto, oppure Object Tracking Sound Pro (sincronizzazione del suono con l’azione sullo schermo), Adaptive Sound Pro (regola il suono in base all’acustica della stanza), AI Auto Game Mode (ottimizza le immagini per l’esperienza di gioco), AI Customization Mode o AI Energy Mode. Il prodotto è disponibile in dimensioni che vanno da un minimo di 65 pollici, fino ad un massimo di 85 pollici.

Samsung: televisori di successo per il 2024

Le novità presentate in questi giorni non terminano qui, la linea 2024 prevede anche Neo QLED 4K, con processore NQ4 AI Gen2, che si affida alla tecnologia Quantum Matrix, al primo display Pantone Validated, all’audio Dolby Atmos oppure al Real Depth Enhancer Pro e non solo. Tutti questi prodotti hanno dimensioni che oscillano tra un minimo di 55 pollici, fino ad un massimo di 98 pollici.

In ultimo vi parliamo del primo OLED al mondo completamente privo da alcun riflesso, sempre affidandosi al suddetto processore, con la sola aggiunta di OLED HDR Pro, e grazie alla funzione Motion Xcelerator 144Hz, si potranno godere di movimenti fluidi e velocità di risposta, mantenendo dimensioni che vanno tra 42 e 83 pollici.