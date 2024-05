Lucid: i produttori cinesi sono ancora indietro rispetto a Tesla

Il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, ha espresso con una certa franchezza quale sia la sua opinione sull’industria automobilistica cinese facendone un confronto con la rinomata Tesla. Secondo Rawlinson, anche considerando tutti i progressi nelle finiture, nella tecnologia e nello stile, i produttori cinesi sono ancora nettamente indietro rispetto alla società di proprietà del magnate Elon Musk.

A suo parere i produttori cinesi negli ultimi anni hanno effettuato sì parecchi progressi, ma se si parla di tecnologia allora è tutta un’altra storia. I sistemi di cui sono dotate le auto cinesi sono anni ed anni indietro rispetto la Tesla. La qualità delle finiture può essere ancora migliorata ed implementata, tuttavia a livello di ingegneria e tecnologia non si avvicinano neanche un po’ all’azienda di Musk.

Per il CEO Lucid le auto cinesi sono sotto le Tesla, ma comunque temibili

Il CEO di Lucid per far comprendere la propria idea ha citato la Xiaomi SU7, l’auto elettrica che ha generato così tanto entusiasmo da portare a 50.000 ordini in soli 27 minuti. Il CEO ne ha criticato la progettazione, definendola, andando contro corrente, “molto deludente”. Ha anche avvertito i produttori europei di non sottovalutare comunque i rivali cinesi.

Rawlinson ha però anche ammesso che l’industria automobilistica europea e statunitense ha sottovalutato la capacità cinese di produrre automobili di qualità, definendo le auto cinesi attuali “sorprendentemente buone”, pur essendo al di sotto rispetto ai modelli Tesla. L’AD Lucid ha citato ad esempio il successo di aziende come BYD, sostenuta dall’investitore di fama mondiale Warren Buffett. Questa società ha prodotto più di tre milioni di veicoli elettrici e ibridi l’anno scorso, dimostrando quanto la produzione cinese possa essere velocizzata e temibile.

Mentre i produttori cinesi stanno facendo passi avanti, il CEO Lucid sostiene quindi che Tesla rimane al di sopra del gruppo in termini di tecnologia e ingegneria (ne sarà felice Elon Musk). Ma attenzione, i rivali cinesi possono recuperare rapidamente il ritardo, le altre società automobilistiche dovrebbero prestare loro parecchia attenzione.