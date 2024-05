CoopVoce, solo 5 EURO al mese per avere la nuova EVO

Ora come ora il miglior provider che si può scegliere è certamente quello che fa risparmiare di più, siccome la qualità ormai si equivale. I gestori sanno benissimo che gli utenti hanno capito il gioco ed è per questo che stanno tentando di andare sempre più al ribasso. Tra le aziende più interessanti sul territorio ci sta distinguendo particolarmente CoopVoce che non potrebbe fare altro siccome veste i panni di gestore più famoso e potente tra i virtuali.

In poche parole, la fama precede questo provider che infatti le sta provando tutte pur di rimettersi in carreggiata. Gli ultimi tempi non sono stati troppo floridi visto che i virtuali con i prezzi molto bassi che si ritrovano gli hanno portato via tanti utenti. Ora però sono ritornate alcune offerte incredibili che meritano un approfondimento. Basta andare sul sito ufficiale per avere già tutto ben chiaro, siccome la nuova EVO 30 non nasconde nulla. Al suo interno infatti gli utenti possono trovare davvero tutto, partendo con i minuti tutti i mesi e finendo con tanti giga. Sotto i 10 € ci sono tante offerte interessanti, ma questa va addirittura sotto i 6 €.

CoopVoce, è tornata una delle migliori offerte di sempre: ecco la EVO 30

Bastava davvero poco per capire che CoopVoce stesse andando bene, dominando in lungo e in largo con le sue super promo. A quanto pare in questo momento non c’è nulla di meglio dell’ultima soluzione mobile che sta facendo parlare tanto, ovvero la EVO 30. Ogni persona che vuole avere a che fare con un’offerta di gran livello deve assolutamente pensare ad una sua sottoscrizione. Gli utenti possono infatti avere tutto ciò che serve semplicemente pagando 5,90 € al mese.

Al suo interno i contenuti sono chiari: minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso ogni numero e infine 30 giga in 4G per la navigazione sul web. Il costo di attivazione è di 10 € e il prezzo per la spedizione della SIM è diventato gratis.