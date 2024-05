Bici Elettriche vs Bici a Pedalata Assistita: le differenze

L’ascesa dell’e-bike ha trasformato in positivo il modo in cui ci sposta in città. Tra acquisti privati e bike sharing, la bici è ritornata sulle nostre strade anche se in una versione più tecnologia e meno faticosa rispetto al passato. Utilizzare la bicicletta significa anche andare da un luogo ad un altro, che sia per lavoro o per voglia di “passeggiare” in modo molto più ecologico e conveniente. Cosa scegliere, però, tra una bici elettrica ed una avente la pedalata assistita? Ci sono delle differenze o sono pressocché uguali?

Le bici con pedalate assistite sono forse la scelta più diffusa e anche quella più versatile. I modelli di tale tipologia hanno in dotazione un motore elettrico, una batteria ed un sistema particolarmente sofisticato fatto di sensori che monitorano la pressione sui pedali. Nel momento in cui pedaliamo il motore ci dona un supporto, un aiuto extra mentre esercitiamo il movimento, dandoci una “mano” nel tenere il ritmo e permettendoci anche di aumentare la velocità. Altra caratteristica solita di tali mezzi è il display che si trova sul manubrio che consente di regolare il livello di assistenza.

Le bici elettriche sono invece un’evoluzione di quelle a pedalata assistita. In queste ultime, il modo in cui si pedala va ad influire sul motore e viceversa, come abbiamo visto, mentre nelle biciclette elettriche tale collegamento è meno diretto. Il motore integrato fornice la spinta necessaria per il movimento, permettendoci meno sforzo nella spinta sui pedali.

Differenziazioni tra le due bici a motore

Nelle biciclette elettriche è il motore elettrico, alimentato da una batteria integrata, a fornire la maggior parte della potenza necessaria per muovere il mezzo. In quella a pedalata assistita, il motore da solo un supporto, nulla più. Se nelle prime è il motore che regola il movimento, inoltre, nella seconda tipologia di bici è la persona stessa a fungere da motore.

Le biciclette a pedalata assistita sono ideali per chi cerca un modo per muoversi pur non mettendoci troppa energia. Le elettriche sono pressocché autonome e sono più adatte se si vogliono percorrere tratti più lunghi. Queste bici sono solitamente più potenti e veloci rispetto alle altre, ma sono anche generalmente anche le più costose. Le bici a pedalata assistita, infatti, sono più accessibili in termini di costo.