Tanto tempo fa quando venne presentato il progetto Windows on ARM non ebbe la risonanza che molti si aspettavano e anzi passò abbastanza rapidamente in sordina, ciò fu legato al fatto che la stessa Microsoft offrì uno scarso supporto a questa architettura e anche i vari produttori di terze parti sembrarono non sposare appieno il progetto, al punto che Intel inizio a non preoccuparsi più di questa tipologia di processori dedicandosi completamente all’architettura x86.

Al giorno d’oggi possiamo dire però che il progetto Windows on ARM è realtà ed il merito è senza alcun dubbio di Qualcomm, la nota azienda infatti grazie alla propria linea di processori Snapdragon sembra aver accettato delle basi al dir poco solidissime per il futuro di questo progetto, nel dettaglio parliamo di una linea di processore destinata ai laptop ad alte e medie prestazioni, in grado di garantire un livello di potenza elevatissimo sia nell’uso di tutti i giorni sia nel gaming.

I nuovi processori in arrivo

Al netto l’azienda si occuperà di presentare otto processori di cui quattro appartenenti alla linea X Élite e quattro invece alla linea X Plus, con i primi in grado di offrire prestazioni di livello assoluto mentre i secondi con prestazioni più nella media, il tutto accompagnato da consumi ridotti.

La lineup prevede un inizio con tre Snapdragon X Elite e uno Snapdragon X Plus. Proprio quest’ultimo, il SoC Snapdragon X Plus X1P-64-100 sarà basato su una CPU Oryon a 10 Core con una frequenza di clock massima pari a 3,4 GHz e una Cache da 42 MB. Integrata nel processore avremo anche una GPU Adreno di Qualcomm con una potenza pari a 3,8 TFLOPs, con anche una NPU Qualcomm Hexagon di nuova generazione da 45 TOPs (trilioni di operazioni al secondo).

Per intenderci la NPU è la medesima che troveremo anche nelle CPU top di gamma, segnale che Qualcomm non vuole minimamente penalizzare la potenza IA nelle CPU di fascia media, di conseguenza è intuibile che la differenza risiederà proprio tra CPU e GPU dei vari modelli, X Elite X1E-78-100, X1E-80-100 e X1E-84-100 avranno infatti tutti 12 Core, pur mantenendo la medesima Cache da 42 MB, invece le frequenze varieranno da 3,4 GHz degli X1E-78-100 e X1E-80-100 ai 3,8 GHz del top di gamma, i due modelli flagship invece godranno del Dual Core Boost fino a 4,2 GHz con il più potente tra i due che avrà anche una GPU più performante, da 4,6 TFLOPs.