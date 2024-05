Un trapano avvitatore a batteria è uno strumento essenziale per tutti gli utenti che amano il fai-da-te, un piccolo dispositivo, molto economico nella maggior parte delle occasioni, che semplifica la vita e velocizza sicuramente il tempo di lavoro da parte dell’operatore stesso.

Una spesa così ridotta è spesso possibile grazie alle promozioni di Amazon, l’azienda è in grado di mettere a disposizione un trapano avvitatore a batteria con una coppia massima di 42 Nm, possibilità di scegliere tra 28 coppie differenti (forza di torsione), 2 velocità e ben 23 accessori (sono praticamente in regalo, non essendo richiesto un sovrapprezzo per il loro acquisto). Nella parte anteriore si trova comunque un LED che va indubbiamente ad illuminare l’area di lavoro, facilitando di molto l’utilizzo anche in ambienti particolarmente bui.

Trapano avvitatore: che sconto folle su Amazon

Al giorno d’oggi pensare di acquistare un trapano avvitatore su Amazon porta con sé una spesa decisamente ridotta rispetto al passato, poiché il valore consigliato per il modello indicato nel nostro articolo sarebbe di 62 euro, ed allo stesso tempo l’azienda americana avrebbe applicato una promozione del 43%, così da arrivare a dover investire in finale solamente 35,21 euro. La garanzia, come sempre del resto, è di 2 anni, mentre a questo link lo potrete acquistare.

Come tutti i prodotti dello stesso tipo, presenta una batteria ricaricabile removibile, ciò sta a significare che idealmente ne potreste acquistare una accessoria, in modo da poter continuare ad utilizzare il dispositivo ininterrottamente. Sono disponibili due gamme di velocità differenti, la più bassa arriva fino ad un massimo di 550 RPM, mentre è possibile raggiungere una potenza maggiore con 1850 RPM, così da poterla gestire in autonomia in relazione specifica all’utilizzo che effettivamente se ne deve fare.