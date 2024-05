BYD Sea Lion 07: il nuovo SUV elettrico sbarca sul mercato cinese

BYD ha ufficialmente lanciato sul mercato cinese il tanto atteso nuovo SUV elettrico Sea Lion 07, dopo la sua presentazione passata avvenuta durante il Guangzhou Auto Show 2023. Il veicolo entra a far parte della gamma Ocean di BYD e sarà capace di donare ad ogni guidatore che lo acquisterà un’esperienza di guida avanzata e piacevole, caratterizzata da un attenzione particolare per l’ambiente. Le sue specifiche innovative, inoltre, regaleranno prestazioni davvero eccezionali e distintive.

Il BYD Sea Lion 07 misura 4.830 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza e 1.620 mm di altezza, con un passo di 2.930 mm. Grazie l’uso da parte della società della piattaforma evoluta e-Platform 3.0 Evo, il SUV garantisce un powertrain eccezionale ed una ricarica veloce senza attese lunghe e fastidiose. Dal punto di vista del design, ritroviamo le linee che contraddistinguono le vetture Ocean con chiari richiami al concept visto per la Ocean X nella zona frontale e nei gruppi ottici.

Il nuovo SUV BYD: moderno e minimal con alta tecnologia

Gli interni del BYD Sea Lion 07 sono moderni e minimal per quanto riguarda lo stile, ma se parliamo della tecnologia non c’è nulla di minimalista, anzi. L’auto possiede un maxi schermo da 15,6″ dedicato specificatamente al sistema infotainment, con la piattaforma DiLink 100, mentre un pannello con la strumentazione è stato posizionato proprio dietro il volante. Altra chicca è l’audio: tramite l’impianto Dynaudio ci si immergerà in ogni nota della propria playlist di viaggio.

Il Sea Lion 07 è disponibile in quattro versioni: 550 Standard, 610 Long Range, 610 Smart e 550 4WD Smart. I motori comprendono singole varianti elettriche con potenze fino a 230 kW e con una batteria di capacità che può arrivare anche a 80,64 kWh. Le versioni top di gamma, invece, presentano una potenza combinata di 390 kW e una coppia di 690 Nm. Il SUV Top della BYD ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi e un’autonomia fino a 610 km.

La nuova auto BYD offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. La spesa parte da 189.800 yuan per la versione base ed arriva a 239.800 yuan per la versione 550 4WD Smart. Tali costi rendono, sorprendentemente, Sea Lion 07 accessibile ad una fascia di utenza maggiore di quanto si aspettasse, pur presentando prestazioni di qualità superlative.