WhatsApp, esiste un trucco gratuito per essere invisibili

L’aggiornamento migliore che WhatsApp può ricevere, ancora deve arrivare. Il futuro si preannuncia splendente per l’applicazione di messaggistica istantanea, la quale riporta sempre grandi cambiamenti che rendono l’esperienza utente sempre migliore.

Oggi però siamo qui per parlare di un’applicazione di terze parti che si sta rivelando ottima, soprattutto per la privacy. Chi vuole restare sempre offline e vuole nascondere il suo ultimo accesso deve sempre rifarsi ad una piattaforma esterna gratuita. Al momento non ci sono altre soluzioni per farlo e una proposta del genere è l’ideale. Leggere i messaggi fuori da WhatsApp è possibile, risultando quindi veramente invisibili in ogni momento.

WhatsApp, è tornato il trucco per essere invisibili: basta usare l’app Unseen

Con WhatsApp che non fa altro che imporre paletti agli utenti che usano le app di terze parti, ecco che arriva una nuova soluzione. Stiamo parlando di applicazioni esterne che tuttora sono funzionanti e che riescono a garantire possibilità inedite.

Tra le migliori in assoluto viste sino ad oggi c’è di sicuro anche quella che prende il nome di Unseen. Non è la prima volta che gli utenti la nominano e infatti eccola tornare in auge in poco tempo. È bastato qualche mese per farla diffondere, soprattutto per coloro che non vogliono risultare online, quasi come se fossero dei fantasmi. Usare quest’applicazione significa poter leggere ugualmente tutto senza però farsi notare.

Chi usa Unseen infatti può consentire a questa applicazione di catturare il contenuto dei messaggi in arrivo che potrà essere letto al di fuori. Così facendo si resta sempre informati rispetto a quello che arriva su WhatsApp ma senza aggiornare l’ultimo accesso e senza risultare online. Questo è un vero vantaggio che a costo zero, in quanto l’applicazione non costa nulla ogni mese. Inoltre tutti coloro che credono che possa non essere legale, si sbagliano di grosso.