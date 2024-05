L’ultimo sistema operativo disponibile in caso Microsoft è come sappiamo Windows 11, l’azienda ha iniziato la distribuzione del nuovo OS all’incirca lo scorso anno piano piano la maggior parte degli utenti ha provveduto a installare la versione aggiornata sul sul proprio pc, cosa che però non hanno ancora fatto tutti gli utenti dal momento che una piccola percentuale è rimasta ancora su Windows 10.

Installare Windows 11 e ovviamente un processo abbastanza facile dal momento che Microsoft mette a disposizione un software apposito che consente di effettuare l’istallazione con pochi semplici clic senza correre il rischio di perdere i propri dati salvati sul pc, l’unica condizione è che il dispositivo sia compatibile appunto con il sistema operativo di ultima generazione.

Verificare la compatibilità

Avere un dispositivo compatibile dunque è essenziale e necessario per poter installare Windows 11, dunque prima di procedere all’istallazione è utile verificare che il vostro pc rispetti i requisiti minimi consigliati da Microsoft, nulla di più semplice dal momento che anche in questo caso Microsoft e mette a disposizione un software apposito per poter verificare se il vostro pc rispetti i requisiti richiesti.

Per verificare se il vostro dispositivo è compatibile con Windows 11 vi basterà scaricare il software “Controllo integrità del pc“, quest’ultimo una volta eseguito controllerà se il vostro pc rispetti i requisiti necessari per installare Windows 11 e di restituirà nel caso l’avviso, in caso contrario vi restituirà un messaggio da avvertimento che vi informerà che il vostro pc non può installare Windows 11 sconsigliandovi dunque di procedere all’installazione, la quale comunque risulterebbe bloccata di default dal sistema.

Un altro metodo per verificare se il vostro pc è compatibile con Windows 11 consiste nel recarvi nella sezione dedicata agli aggiornamenti di Windows nelle Impostazioni e controllare in alto a destra nel menu, in caso di mancata compatibilità infatti sarà presente una dicitura che mi informerà dell’impossibilità di installare Windows 11 all’interno del vostro pc.