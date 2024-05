TIM, le Olimpiadi 2024 arrivano su TimVision grazie all'accordo con Warner Bros

È arrivato un nuovo accordo tra TIM e Warner Bros. Discovery. Tutti i clienti che già prima riuscivano ad avere i contenuti di Discovery+, Eurosport e tutto l’intrattenimento, potranno continuare a farlo e per loro ecco in aggiunta due nuovi canali, ovvero CNN International e Warner TV.

Questa nuova sigla della partnership tra le due aziende assicura inoltre la copertura integrale delle Olimpiadi 2024 che avranno luogo a Parigi. Saranno 14 i canali e ben 2000 le ore di live e on demand, sia su Eurosport 1 che su Eurosport 2. Ci saranno poi altri 8 canali di Eurosport più altri quattro extra di cui uno disponibile anche in 4K. Oltre a tutto ciò, gli utenti potranno anche vedere in contemporanea fino a quattro gare, il tutto sul sito e sull’applicazione.

“Con questo nuovo accordo, intendiamo consolidare ulteriormente la posizione di TimVision come principale piattaforma di streaming video sul mercato italiano. I nostri abbonati potranno godere, come parte del loro piano di abbonamento, di una vasta selezione degli eventi sportivi nazionali e internazionali più prestigiosi trasmessi su Eurosport, insieme ai programmi più popolari tratti dalla vasta gamma di contenuti offerti dai canali Discovery“, ha spiegato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium e Mobile Wholesale Market Officer di Tim.

Accordo TIM-Warner Bors.: su Discovery+ arriva il tennis

Gli appassionati di sport potranno fare una scorpacciata di tennis a partire dal prossimo 20 maggio siccome comincia il Roland Garros. Basterà collegarsi su Discovery+. Non mancheranno il basket, gli sport invernali, il ciclismo, i motori e molto altro.

L’offerta dunque si appresta ad essere estremamente completa sotto tutti i punti di vista, sia per i canali italiani che per quegli stranieri. Gli utenti potranno portare a casa il meglio anche questa volta è soprattutto grazie TIM. Per avere ulteriori informazioni, basta recarsi sul sito ufficiale dell’azienda dove ci sono tutte le notizie.