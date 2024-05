Sembra proprio che il Sole abbia deciso di esibirsi in uno spettacolo straordinario ultimamente. Nei giorni scorsi, è successo qualcosa di davvero fuori dal comune: una tempesta geomagnetica di quelle grandi, causata da un’attività solare più vivace del solito. È successo qualcosa del genere solo una volta ogni tanto, però questa volta è stata davvero notevole, almeno secondo gli esperti. Questa tempesta ha mandato un po’ in tilt anche Starlink, il progetto di internet satellitare di Elon Musk. Ma cosa c’è esattamente dietro tutto questo caos cosmico?

La tempesta geomagnetica e le sue conseguenze su Starlink

La tempesta geomagnetica è una di quelle cose che accadono quando il vento solare – parlo proprio del vento che viene dal Sole – si scontra con il campo magnetico terrestre. Gli scienziati avevano già fiutato l’aria, grazie alle macchie solari che avevano iniziato a fare capolino. Queste macchie, che sono come delle bolle di bollitore solare, hanno iniziato a scoppiare come popcorn e a sparare particelle cariche verso di noi.

Il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha preso nota del picco di questa tempesta il 10 e l’11 maggio e l’ha classificata come di grado G5, il massimo nella scala di intensità delle tempeste geomagnetiche. Questo tipo di eventi non capitano tutti i giorni, anzi, l’ultima volta era stato nel lontano 2003. E non ci siamo limitati a goderci lo spettacolo delle aurore boreali, perché queste tempeste possono mandare in fibrillazione anche i nostri gadget tecnologici.

Ebbene si, le aurore boreali hanno dato spettacolo persino in Italia sorprendendo tutti e facendo brillare i cieli notturni con colori da favola. Ma la faccenda non finisce qui. Le particelle cariche dal Sole possono anche giocare brutti scherzi ai nostri sistemi di comunicazione e navigazione, facendo impazzire i segnali GPS e radio. Starlink, che è particolarmente sensibile a questi problemi, ha fatto la sua parte nel caos, con un sacco di utenti che si sono lamentati di problemi di connessione.

A metà tra piacere e crisi

Ora sembra che la tempesta si stia calmando un po’, ma gli scienziati sono ancora con il fiato sospeso. Il pericolo che queste tempeste possano mettere in crisi i sistemi satellitari come Starlink rimane ben vivo.

Queste tempeste geomagnetiche non sono solo uno spettacolo da ammirare, ma possono anche mettere in crisi la nostra tecnologia di tutti i giorni. Quindi, mentre ci godiamo lo spettacolo nei cieli, è meglio tenere a mente che c’è dell’altro in gioco, specialmente quando si tratta della nostra dipendenza dalla tecnologia satellitare.