Expert: PROMOZIONI PAZZE su tanti prodotti TECH

Expert è lo store ideale se volete acquistare qualcosa di nuovo e ultratecnologico senza spendere un patrimonio. Tra gli scaffali dei tanti store in Italia troverete tantissimi dispositivi per la vita quotidiana, come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e device come smartphone, pc, tablet e chi ne ha più ne metta. Ciò che sorprende sempre la sua clientela è il volantino tanto allettante che nasconde sconti incredibili e prezzi così bassi da sembrare irreali.

Per acquistare un prodotto da Expert puoi anche decidere di mettere quel che desideri nel carrello dello store sul sito web e avere i tuoi dispositivi a casa, senza sforzi o spostamenti. Non perdere l’occasione di scoprire se i device che volevi da tempo hanno finalmente un costo più abbordabile.

Fino al 15 Maggio Expert è pronto a sorprenderti con le sue offerte

Partiamo scoprendo alcuni degli smartphone ora in promo da Expert. Tra le pagine del volantino spiccano sicuramente il SAMSUNG GALAXY Z FLIP5 ad appena 849,90€ o per chi preferisce un device classico e non pieghevole lo XIAOMI REDMI NOTE 13 MIDNIGHT BLACK a 219,90€. Come notebook dalle grandi prestazioni potreste scegliere tra l’ACER NOTEBOOK ASPIRE 3 a 569,00€, l’HP 15S-FQ5070NL a soltanto 449,00€. Se desiderate invece qualcosa di speciale vi consigliamo l’HP PAVILION X360 NOTEBOOK 14-EK1024NL disponibile a 549,00€.

Appassionati di gaming? Che ne dite della NINTENDO SWITCH CON JOY-CON ROSSO NEON E BLU NEON a 279,90€ o un accessorio fantastico per la vostra Playstation come il NACON CONTROLLER WIRELESS ASIMMETRICO PER PS4 a soli 49,90€. Magari cercate una nuova tv per migliorare le vostre serate cinema? Da Expert troverete la SAMSUNG TV UE75CU7170UXZT al prezzo super conveniente di 849,00€ e la CRYSTAL UHD, sempre Samsung, a 369,00€. Ed una comodissima LAVATRICE SLIM LG a 379,00€? Meglio una BOSCH a 699,00€? Non potete dire che non ci sia scelta!

Visitate subito il sito Expert per scoprire ogni singolo prodotto e sfogliate il volantino qui sotto allegato per scoprire già cosa potreste comprare. Con alcuni device riceverete anche in REGALO un kit speciale con tanto di cuffie dotate di microfono!