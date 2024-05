Lo sviluppo tecnologico fa passi da gigante ogni giorno. Nuovi sistemi intervengono in diversi settori per migliorare l’esperienza degli utenti. Non è escluso il settore auto. La tecnologia sta intervenendo per rendere la guida sempre più sicura. Per prevenire incidenti automobilistici, spesso causati dall’uso dello smartphone, le vetture di nuova generazione sono dotate di sistemi che supportano gli utenti al volante. Uno di suddetti, sicuramente il più famoso, è Android Auto.

Questo sistema può essere collegato all’apparato di infotainment delle automobili. In questo modo è possibile utilizzare molte funzioni del proprio smartphone direttamente dal cruscotto e con i comandi vocali, così da evitare questo tipo di distrazione.

Android Auto supporta gli automobilisti con nuove funzioni

Con il tempo Android Auto sta diventando sempre più completo grazie ai nuovi aggiornamenti rilasciati da Google. Quest’ultimi forniscono al sistema una maggiore compatibilità con sempre più applicazioni. Inizialmente, infatti, era possibile solo consultare Maps per le indicazioni salvate oppure ascoltare la musica salvata sul proprio dispositivo mobile con un collegamento USB. Col tempo è stata aggiunta la possibilità di rispondere sia alle chiamate che ai messaggi, ma ora le app compatibili sono sempre di più.

Al momento, su Android Auto è possibile utilizzare l’app calendario, ascoltare musica con le piattaforme streaming come Spotify e YouTube Music, insieme ad altre applicazioni di podcast ed audiolibri come Audible.

Google ha deciso di intervenire ancora con un nuovo aggiornamento, decisamente ricco e che promette di accontentare molti degli utenti che sfruttano Android Auto. Si tratta della versione 11.9 che va a risolvere alcuni problemi di stabilità e svariati bug che creavano problemi agli utenti che se ne erano ampiamente lamentati sul web.

Al momento l’aggiornamento di Google per Android Auto è in fase di rilascio. Anche se ci vorrà un po’ di tempo affinché arrivi a tutti gli utenti presto sarà disponibile sulle diverse piattaforme che supportano questo sistema.