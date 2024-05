Huawei Watch Fit SE è un piccolo smartwatch, che potremmo quasi definire smartband, date le ridotte dimensioni, capace oggi di mettere a disposizione dell’utente finale una buonissima serie di specifiche tecniche di alto livello, tra le quali sicuramente spicca il display AMOLED HD da 1,64 pollici di diagonale (ovviamente completamente touchscreen).

In vendita in innumerevoli colorazioni differenti, uno dei suoi punti di forza è poi rappresentato dalla batteria, capace di garantire una durata che può arrivare addirittura a 9 giorni di utilizzo continuativo, con ricarica tramite le basetta magnetica presente nella parte posteriore. Le funzioni accessibili dai consumatori non cambiano rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, parliamo quindi di monitoraggio del sonno, calcolo dei passi, delle distanze percorse, delle calorie bruciate e ricezione delle notifiche (ma solo con invio di risposte rapide).

Huawei Watch Fit SE: offerta imperdibile su Amazon

E’ davvero arrivato il momento giusto di acquistare lo smartwatch, essendo disponibile ad uno dei prezzi più convenienti dell’ultimo periodo. Si parte da 99 euro, quello è il valore consigliato direttamente dall’azienda, per poi scendere del 40%, fino ad arrivare a soli 59 euro, sempre con garanzia di 2 anni valida dalla data di ricezione dell’ordine stesso. Premete qui per acquistarlo subito.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso iOS che Android, anche se con iOS potrebbe presentare qualche piccola limitazione. Il consiglio che vi possiamo dare è di usarlo preferibilmente con un dispositivo Huawei, proprio per godere appieno dell’ecosistema dell’azienda stessa, ma nulla vi vieta di accedervi anche con il vostro che presenta il sistema operativo di Google. Per gli utenti invece interessati agli allenamenti, segnaliamo la presenza del chip GPS integrato, così da non doverlo condividere con un dispositivo esterno.